Оккупанты запускают больше дронов против Украины — в ISW объяснили

Ударные беспилотники. Фото: Wikipedia

Российские оккупанты с осени прошлого года увеличили количество запусков ударных беспилотников типа Shahed и дронов-приманок против Украины. Вероятно, целью захватчиков является адаптация к успешным украинским инновациям в сфере радиоэлектронной борьбы.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики отмечают, что оккупанты увеличили выпуск планеров для беспилотников Shahed, продолжая зависеть от иранского или китайского импорта других компонентов для дронов в конце 2024 года.

"Россия, вероятно, использовала увеличение производства беспилотников Shahed для увеличения общего количества беспилотников, запущенных в каждом ударном пакете. В январе 2025 года российские войска запускали в среднем 83 беспилотника на ударную группу, в феврале 2024 года — 139 беспилотника на ударную группу, а в период с 1 по 7 марта — в среднем 128 беспилотника на ударную группу", — говорится в отчете.

Захватчики лишь время от времени применяли ракеты в сериях ударов в январе, феврале и марте 2025 года.

В то же время оккупанты увеличили общее количество баллистических ракет "Искандер-М/КН-23" и крылатых ракет Х-101/Х-55 в атаках 6-7 марта. Аналитики считают, что враг хотел нанести максимальный ущерб выбранным целям в Украине, используя при этом также большое количество беспилотников для обнаружения ПВО и мобильных огневых групп.

Напомним, захватчики 7 марта запустили против Украины 261 цель. Речь идет о ракетах и беспилотниках.

Впоследствии на обстрел отреагировал Президент Владимир Зеленский. В результате атаки пострадали Одесская, Полтавская, Черниговская и Тернопольская области.