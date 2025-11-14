Обстріл України 14 листопада — в ЄС засудили удар

Наслідки обстрілів Києва. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Європейському Союзі засудили атаку росіян на українські міста. Європейські представники наголошують, що Росія має нести відповідальність за свої постійні порушення міжнародного гуманітарного права.

Про це вони написали у своїх соцмережах.

Реакція представників ЄС на обстріл України 14 листопада

"Минулої ночі Україна зазнала чергової потужної хвилі російських ударів. Київ був сильно обстріляний, що призвело до трагічної втрати життя, численних поранень та масштабних руйнувань. Ми співчуваємо родинам загиблих", — написала глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Вона наголосила, що Фінляндія однозначно засуджує постійні напади Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру. За словами політика, міжнародне право встановлює тверде зобов'язання: цивільне населення має бути захищене постійно.

"Росія має нести відповідальність за свої постійні порушення міжнародного гуманітарного права", — сказала Валтонен.

Водночас міністр закордонних справ Нідерландів Девід ван Віл висловив підтримку та солідарність з українським народом. Він підкреслив, що Росія навмисне знищує енергооб'єкти України.

"Росія навмисно знищує українські енергетичні об'єкти по всій країні. Цьому потрібно покласти край. Ми повинні збільшити підтримку України та посилити тиск на Росію", — написав міністр.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що світ ніколи не прийме "нормалізацію російської агресії". Також вона наголосила на підтримці українського народу.

"Жахливі сцени в Києві після вчорашнього безперервного, невибіркового бомбардування житлових районів Росією", — написала Мецола.

Нагадаємо, вночі 14 листопада росіяни атакували Київ. В місті зафіксовані влучання на кількох локаціях.

Найбільше постраждав Деснянський район. Там зруйновано кілька поверхів у житловому будинку, а під завалами шукають людей.

Загалом, цієї ночі на Україну летіло 449 ворожих повітряних цілей. Для атаки окупанти використали різні типи ракет та дронів.