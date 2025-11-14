Обстрел Украины 14 ноября — в ЕС осудили удар

Последствия обстрелов Киева. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Европейском Союзе осудили атаку россиян на украинские города. Европейские представители отмечают, что Россия должна нести ответственность за свои постоянные нарушения международного гуманитарного права.

Об этом они написали в своих соцсетях.

Реакция представителей ЕС на обстрел Украины 14 ноября

"Прошлой ночью Украина подверглась очередной мощной волне российских ударов. Киев был сильно обстрелян, что привело к трагической потере жизни, многочисленным ранениям и масштабным разрушениям. Мы соболезнуем семьям погибших", — написала глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Она подчеркнула, что Финляндия однозначно осуждает постоянные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. По словам политика, международное право устанавливает твердое обязательство: гражданское население должно быть защищено постоянно.

"Россия должна нести ответственность за свои постоянные нарушения международного гуманитарного права", — сказала Валтонен.

В то же время министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил выразил поддержку и солидарность с украинским народом. Он подчеркнул, что Россия умышленно уничтожает энергообъекты Украины.

"Россия намеренно уничтожает украинские энергетические объекты по всей стране. Этому нужно положить конец. Мы должны увеличить поддержку Украины и усилить давление на Россию", — написал министр.

Президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что мир никогда не примет "нормализацию российской агрессии". Также она отметила поддержку украинского народа.

"Ужасные сцены в Киеве после вчерашнего непрерывной, неизбирательной бомбардировки жилых районов Россией", — написала Мецола.

Напомним, ночью 14 ноября россияне атаковали Киев. В городе зафиксированы попадания на нескольких локациях.

Больше всего пострадал Деснянский район. Там разрушено несколько этажей в жилом доме, а под завалами ищут людей.

В общем, этой ночью на Украину летело 449 вражеских воздушных целей. Для атаки оккупанты использовали различные типы ракет и дронов.