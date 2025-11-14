Обстрел Украины 14 ноября — в ЕС осудили удар

В Евросоюзе отреагировали на удары РФ по Украине
В Европейском Союзе осудили атаку россиян на украинские города. Европейские представители отмечают, что Россия должна нести ответственность за свои постоянные нарушения международного гуманитарного права.
Об этом они написали в своих соцсетях.
Реакция представителей ЕС на обстрел Украины 14 ноября
"Прошлой ночью Украина подверглась очередной мощной волне российских ударов. Киев был сильно обстрелян, что привело к трагической потере жизни, многочисленным ранениям и масштабным разрушениям. Мы соболезнуем семьям погибших", — написала глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
Прошлой ночью Украина пережила очередную массированную волну российских ударов. Киев подвергся сильному обстрелу, что привело к трагической гибели людей, многочисленным ранениям и широкомасштабным разрушениям. Наши мысли с жертвами и их семьями.- Elina Valtonen (@elinavaltonen) 14 ноября 2025 года
Финляндия безоговорочно осуждает российские...
Она подчеркнула, что Финляндия однозначно осуждает постоянные нападения России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. По словам политика, международное право устанавливает твердое обязательство: гражданское население должно быть защищено постоянно.
"Россия должна нести ответственность за свои постоянные нарушения международного гуманитарного права", — сказала Валтонен.
В то же время министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил выразил поддержку и солидарность с украинским народом. Он подчеркнул, что Россия умышленно уничтожает энергообъекты Украины.
Полная солидарность с народом #Киева и Украины, поскольку они столкнулись с очередной массированной ночной российской атакой.- David van Weel (@ministerBZ) 14 ноября 2025 г .
Россия умышленно уничтожает украинские энергетические объекты по всей стране. Это должно быть остановлено.
Мы должны усилить поддержку Украины и усилить давление на Россию. pic.twitter.com/lwzQ06OaWW
"Россия намеренно уничтожает украинские энергетические объекты по всей стране. Этому нужно положить конец. Мы должны увеличить поддержку Украины и усилить давление на Россию", — написал министр.
Президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что мир никогда не примет "нормализацию российской агрессии". Также она отметила поддержку украинского народа.
Ужасные сцены в Киеве после вчерашнего ночного непрерывного, неизбирательного обстрела жилых районов Россией.- Роберта Метсола (@EP_President) 14 ноября 2025 г.
Все мои мысли с жертвами, включая детей, и их семьями.
Еще больше невинных людей были вынуждены заплатить высшую цену за российские...
"Ужасные сцены в Киеве после вчерашнего непрерывной, неизбирательной бомбардировки жилых районов Россией", — написала Мецола.
Напомним, ночью 14 ноября россияне атаковали Киев. В городе зафиксированы попадания на нескольких локациях.
Больше всего пострадал Деснянский район. Там разрушено несколько этажей в жилом доме, а под завалами ищут людей.
В общем, этой ночью на Украину летело 449 вражеских воздушных целей. Для атаки оккупанты использовали различные типы ракет и дронов.
Читайте Новини.LIVE!