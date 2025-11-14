Видео
Україна
Видео

Ночной обстрел Украины — карта движения российских дронов и ракет

Ночной обстрел Украины — карта движения российских дронов и ракет

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 09:09
обновлено: 09:09
Обстрел Украины 14 ноября — карта движения российских ракет и дронов
Последствия российского обстрела Киева 14 ноября. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет

Российские оккупанты в ночь на 14 ноября осуществили комбинированный обстрел Украины. Больше всего противник атаковал Киев и агломерацию.

Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал.

Читайте также:

Обстрел Украины 14 ноября

Обстріл України 14 листопада
Карта движения российских ракет и дронов. Фото: t.me/monitoringwar

По предварительной информации, этой ночью оккупанты применили:

  • баллистические ракеты "Искандер-М" и KN-23;
  • крылатые ракеты "Калибр";
  • дроны типа "Герань-2", "Гарпия-А1", "Гербера" и "Пародия".
Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE собрали последнюю информацию о российском обстреле Киева в ночь на 14 ноября.

Кроме того, в течение суток захватчики нанесли 731 удар по Запорожской области.

Киев война Киевская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
