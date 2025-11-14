Обстрел Украины 14 ноября — карта движения российских ракет и дронов

Ночной обстрел Украины — карта движения российских дронов и ракет
Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 09:09
обновлено: 09:09
Последствия российского обстрела Киева 14 ноября. Фото: Новини.LIVE/Дмитрий Шеремет
Российские оккупанты в ночь на 14 ноября осуществили комбинированный обстрел Украины. Больше всего противник атаковал Киев и агломерацию.
Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал.
Реклама
Читайте также:
Обстрел Украины 14 ноября
По предварительной информации, этой ночью оккупанты применили:
- баллистические ракеты "Искандер-М" и KN-23;
- крылатые ракеты "Калибр";
- дроны типа "Герань-2", "Гарпия-А1", "Гербера" и "Пародия".
Напомним, Новини.LIVE собрали последнюю информацию о российском обстреле Киева в ночь на 14 ноября.
Кроме того, в течение суток захватчики нанесли 731 удар по Запорожской области.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама