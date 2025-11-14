Видео
Україна
Видео

РФ массированно атаковала Запорожскую область — есть погибшие

РФ массированно атаковала Запорожскую область — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 08:40
обновлено: 08:40
Обстрел Запорожской области — РФ нанесла 731 удар
Последствия российского обстрела Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские оккупанты в течение суток массированно атаковали Запорожскую область. Под ударом противника оказались Запорожский и Пологовский районы.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в пятницу, 14 ноября.

Читайте также:

Обстрел Запорожской области

В течение суток захватчики нанесли 731 удар по 20 населенным пунктам.

Оккупанты совершили пять авиационных ударов по Терноватому, Орехову, Железнодорожному, Новоданиловке и Затишью.

Кроме того, 407 дронов различной модификации атаковали Беленькое, Запасное, Степногорск, Приморское, Степное, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Преображенку, Волшебное, Белогорье, Зеленый Гай, Яблочное и Омельник.

Еще было зафиксировано семь обстрелов из РСЗО, которые накрыли Орехов, Зеленый Гай, Малую Токмачку и Новоданиловку.

"312 артиллерийских ударов нанесли по территории Степногорска, Приморского, Степного, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Зеленого Гая и Яблочного", — рассказал Федоров.

Всего поступило 17 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и хозяйственных построек.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 14 ноября российские оккупанты массированно атаковали Киев. В результате обстрелов погибли три человека, еще 26 получили ранения.

Кроме того, под ударом врага этой ночью оказалась Киевская область. В ОВА сообщили о раненых.

война Запорожская область обстрелы оккупанты Иван Федоров
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
