Обстріл Запорізької області — РФ завдала 731 удар

Наслідки російського обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти упродовж доби масовано атакували Запорізьку область. Під ударом противника опинилися Запорізький та Пологівський райони.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у пʼятницю, 14 листопада.

Обстріл Запорізької області

Протягом доби загарбники завдали 731 удар по 20 населених пунктах.

Окупанти здійснили пʼять авіаційних ударів по Тернуватому, Оріхову, Залізничному, Новоданилівці та Затишшю.

Крім того, 407 дронів різної модифікації атакували Біленьке, Запасне, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Преображенку, Чарівне, Білогірʼя, Зелений Гай, Яблукове та Омельник.

Ще було зафіксовано сім обстрілів з РСЗВ, які накрили Оріхів, Зелений Гай, Малу Токмачку та Новоданилівку.

"312 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Зеленого Гаю та Яблукового", — розповів Федоров.

Загалом надійшло 17 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та господарських будівель.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада російські окупанти масовано атакували Київ. Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 26 отримали поранення.

Крім того, під ударом ворога цієї ночі опинилася Київська область. В ОВА повідомили про поранених.