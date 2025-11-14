Обстріл України 14 листопада — карта руху російських ракет і дронів

Нічний обстріл України — карта руху російських дронів та ракет
Дата публікації: 14 листопада 2025 09:09
Оновлено: 09:09
Наслідки російського обстрілу Києва 14 листопада. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет
Російські окупанти у ніч проти 14 листопада здійснили комбінований обстріл України. Найбільше противник атакував Київ та агломерацію.
Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал.
Обстріл України 14 листопада
За попередньою інформацією, цієї ночі окупанти застосували:
- балістичні ракети "Іскандер-М" та KN-23;
- крилаті ракети "Калібр";
- дрони типу "Герань-2", "Гарпія-А1", "Гербера" та "Пародія".
Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали останню інформацію про російський обстріл Києва у ніч проти 14 листопада.
Крім того, упродовж доби загарбники завдали 731 удар по Запорізькій області.
