Відео

Головна Армія Нічний обстріл України — карта руху російських дронів та ракет

Нічний обстріл України — карта руху російських дронів та ракет

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 09:09
Оновлено: 09:09
Обстріл України 14 листопада — карта руху російських ракет і дронів
Наслідки російського обстрілу Києва 14 листопада. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Російські окупанти у ніч проти 14 листопада здійснили комбінований обстріл України. Найбільше противник атакував Київ та агломерацію.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал.

Читайте також:

Обстріл України 14 листопада

Карта руху російських ракет та дронів. Фото: t.me/monitoringwar

За попередньою інформацією, цієї ночі окупанти застосували:

  • балістичні ракети "Іскандер-М" та KN-23;
  • крилаті ракети "Калібр";
  • дрони типу "Герань-2", "Гарпія-А1", "Гербера" та "Пародія".
Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали останню інформацію про російський обстріл Києва у ніч проти 14 листопада.

Крім того, упродовж доби загарбники завдали 731 удар по Запорізькій області

Київ війна Київська область обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
