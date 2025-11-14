Обстріл України 14 листопада — карта руху російських ракет і дронів

Наслідки російського обстрілу Києва 14 листопада. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Російські окупанти у ніч проти 14 листопада здійснили комбінований обстріл України. Найбільше противник атакував Київ та агломерацію.

Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал.

Реклама

Читайте також:

Обстріл України 14 листопада

Карта руху російських ракет та дронів. Фото: t.me/monitoringwar

За попередньою інформацією, цієї ночі окупанти застосували:

балістичні ракети "Іскандер-М" та KN-23;

крилаті ракети "Калібр";

дрони типу "Герань-2", "Гарпія-А1", "Гербера" та "Пародія".

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрали останню інформацію про російський обстріл Києва у ніч проти 14 листопада.

Крім того, упродовж доби загарбники завдали 731 удар по Запорізькій області.