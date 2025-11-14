Российский обстрел Украины 14 ноября — сколько целей сбила ПВО

Ночью РФ запустила 449 целей — сколько ракет и дронов сбила ПВО
Российские оккупанты в ночь на 14 ноября атаковали Украину дронами и ракетами. Основным направлением удара захватчиков был город Киев.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.
Российский обстрел Украины 14 ноября
Захватчики нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного, наземного и морского базирования.
Всего было обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения. Речь идет о 19 ракетах, из которых 13 баллистических, а также 430 дронов различных типов:
- 430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- одну противокорабельную ракету "Циркон";
- шесть крылатых ракет Искандер-К/Калибр;
- девять баллистических ракет Искандер-М/КН-23.
"Основное направление удара — город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская и Черкасская области", — говорится в сообщении.
Воздушное нападение российских оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительной информации, ПВО было сбито и подавлено 419 воздушных целей противника:
- 405 российских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;
- две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- шесть баллистических ракет Искандер-М/КN-23;
- шесть крылатых ракет Искандер-К/Калибр.
Всего зафиксировано попадание ракет и 23 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на 44.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве новые группы вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" — добавили в Воздушных силах ВСУ.
Напомним, в Киевской ОВА показали фото последствий российского обстрела в ночь на 14 ноября. Там пострадали шесть человек.
А в Киеве оккупанты убили четырех человек, а ранили — 27. Раненым медики уже оказали помощь.
