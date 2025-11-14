Российский обстрел Украины 14 ноября — сколько целей сбила ПВО

Последствия российского обстрела Киева 14 ноября. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Российские оккупанты в ночь на 14 ноября атаковали Украину дронами и ракетами. Основным направлением удара захватчиков был город Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Российский обстрел Украины 14 ноября

Захватчики нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного, наземного и морского базирования.

Всего было обнаружено и осуществлено сопровождение 449 средств воздушного нападения. Речь идет о 19 ракетах, из которых 13 баллистических, а также 430 дронов различных типов:

430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

одну противокорабельную ракету "Циркон";

шесть крылатых ракет Искандер-К/Калибр;

девять баллистических ракет Искандер-М/КН-23.

"Основное направление удара — город Киев. Также в результате атаки пострадали Киевская, Харьковская, Одесская, Полтавская и Черкасская области", — говорится в сообщении.

Воздушное нападение российских оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, ПВО было сбито и подавлено 419 воздушных целей противника:

405 российских БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;

две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

шесть баллистических ракет Искандер-М/КN-23;

шесть крылатых ракет Искандер-К/Калибр.

Всего зафиксировано попадание ракет и 23 ударных дронов на 13 локациях, а также падение обломков на 44.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве новые группы вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" — добавили в Воздушных силах ВСУ.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Киевской ОВА показали фото последствий российского обстрела в ночь на 14 ноября. Там пострадали шесть человек.

А в Киеве оккупанты убили четырех человек, а ранили — 27. Раненым медики уже оказали помощь.