Відео

Головна Армія Вночі РФ запустила 449 цілей — скільки ракет і дронів збила ППО

Вночі РФ запустила 449 цілей — скільки ракет і дронів збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 10:25
Оновлено: 10:25
Російський обстріл України 14 листопада — скільки цілей збила ППО
Наслідки російського обстрілу Києва 14 листопада. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Російські окупанти у ніч проти 14 листопада атакували Україну дронами та ракетами. Основним напрямком удару загарбників було місто Київ.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Читайте також:

Російський обстріл України 14 листопада

Загарбники завдали комбінованого удару по обʼєктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних дронів, ракет повітряного, наземного та морського базування.

Загалом було виявлено та здійснено супровід 449 засобів повітряного нападу. Йдеться про 19 ракет, з яких 13 балістичних, а також 430 дронів різних типів:

  • 430 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
  • три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
  • одну протикорабельну ракету "Циркон";
  • шість крилатих ракет Іскандер-К/Калібр;
  • девʼять балістичних ракет Іскандер-М/КN-23.

"Основний напрямок удару — місто Київ. Також в наслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина", — йдеться у повідомленні.

Повітряний напад російських окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, ППО було збито та подавлено 419 повітряних цілей противника: 

  • 405 російських БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів;
  • дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
  • шість балістичних ракет Іскандер-М/КN-23;
  • шість крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.

Загалом зафіксовано влучання ракет та 23 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння уламків на 44. 

"Атака триває, в повітряному просторі нові групи ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" — додали в Повітряних силах ЗСУ.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот
null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Київській ОВА показали фото наслідків російського обстрілу у ніч проти 14 листопада. Там постраждали шестеро людей.

А у Києві окупанти вбили чотирьох людей, а поранили — 27. Пораненим медики вже надали допомогу. 

війна Україна окупанти ракети дрони Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
