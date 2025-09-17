Відео
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
В Донецьку прогриміли вибухи — прилетіло по базі окупантів

В Донецьку прогриміли вибухи — прилетіло по базі окупантів

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 11:52
ЗСУ вдарили по базі окупантів у Донецьку 17 вересня
Після вибуху піднімається дим. Фото з місцевих пабліків

В тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Після цього спалахнула пожежа в Петровському районі.

Про це повідомляють місцеві пабліки у середу, 17 вересня.

Що відомо про атаку

За попередніми даними, "приліт" стався по території заводу важких пресів. Його росіяни використовували як свою базу.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 16 вересня, окупанти вбили одного цивільного та поранили дев’ятьох на Донеччині.

А внаслідок удару України по тимчасово окупованій Донеччині 8 вересня уражено особовий склад противника, зокрема, і з числа командування.

Україна Донецька область окупанти війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
