ЗСУ вдарили по базі окупантів у Донецьку 17 вересня

Після вибуху піднімається дим. Фото з місцевих пабліків

В тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Після цього спалахнула пожежа в Петровському районі.

Про це повідомляють місцеві пабліки у середу, 17 вересня.

Що відомо про атаку

За попередніми даними, "приліт" стався по території заводу важких пресів. Його росіяни використовували як свою базу.

Офіційної інформації наразі немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 16 вересня, окупанти вбили одного цивільного та поранили дев’ятьох на Донеччині.

А внаслідок удару України по тимчасово окупованій Донеччині 8 вересня уражено особовий склад противника, зокрема, і з числа командування.