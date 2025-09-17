Відео
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана — деталі
На Донеччині РФ вбила та поранила цивільних — фото наслідків

На Донеччині РФ вбила та поранила цивільних — фото наслідків

Дата публікації: 17 вересня 2025 11:34
Наслідки атаки РФ на Донеччину 16 вересня - один загиблий та дев’ятеро поранених
Окупанти пошкодили багатоповерхівку. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби, 16 вересня, на Донеччині внаслідок російських атак загинула одна людина. Ще дев'ятеро постраждали.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у середу, 17 вересня.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Наслідки атаки РФ на Донеччину за добу

"Поліція зафіксувала 2 043 ворожих обстріли по лінії фронту та житловому сектору. Загалом під вогнем перебували 13 населених пунктів",  йдеться в повідомленні.

null
Будівля згоріла від обстрілу РФ. Фото: Нацполіція

По Костянтинівці окупанти завдали 10 ударів бомбами, дронами та артилерією  вбили цивільну особу, ще п'ятеро людей отримали поранення.

У Лимані травми отримав мирний житель, пошкоджено магазин, господарську споруду та екскаватор.

null
Вибиті вікна в багатоповерхівці. Фото: Нацполіція
null
Окупанти вщент зруйнували будівлю. Фото: Нацполіція

У Райгородку, який ворог атакував БпЛА  "Молнія-2", двоє поранених.

У Старорайському ворожий FPV-дрон атакував тепловоз – поранено цивільну особу.

null
Будинок після пожежі після атаки РФ. Фото: Нацполіція
null
Руїни, що залишились після атаки РФ. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що протягом минулої ночі російські окупанти атакували Україну 172 ударними безпілотниками.

Після ударів ворога по енергетичних підстанціях частину пасажирських рейсів довелося зупиняти на безпечній відстані від зони ураження, а окремі поїзди прямують об’їзними маршрутами.

росіяни Донецька область обстріли окупанти війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
