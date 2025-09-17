Наслідки атаки РФ на Донеччину 16 вересня - один загиблий та дев’ятеро поранених

Окупанти пошкодили багатоповерхівку. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби, 16 вересня, на Донеччині внаслідок російських атак загинула одна людина. Ще дев'ятеро постраждали.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у середу, 17 вересня.

Допис Нацполіції. Фото: скриншот

Наслідки атаки РФ на Донеччину за добу

"Поліція зафіксувала 2 043 ворожих обстріли по лінії фронту та житловому сектору. Загалом під вогнем перебували 13 населених пунктів", — йдеться в повідомленні.

Будівля згоріла від обстрілу РФ. Фото: Нацполіція

По Костянтинівці окупанти завдали 10 ударів бомбами, дронами та артилерією — вбили цивільну особу, ще п'ятеро людей отримали поранення.

У Лимані травми отримав мирний житель, пошкоджено магазин, господарську споруду та екскаватор.

Вибиті вікна в багатоповерхівці. Фото: Нацполіція

Окупанти вщент зруйнували будівлю. Фото: Нацполіція

У Райгородку, який ворог атакував БпЛА "Молнія-2", двоє поранених.

У Старорайському ворожий FPV-дрон атакував тепловоз – поранено цивільну особу.

Будинок після пожежі після атаки РФ. Фото: Нацполіція

Руїни, що залишились після атаки РФ. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що протягом минулої ночі російські окупанти атакували Україну 172 ударними безпілотниками.

Після ударів ворога по енергетичних підстанціях частину пасажирських рейсів довелося зупиняти на безпечній відстані від зони ураження, а окремі поїзди прямують об’їзними маршрутами.