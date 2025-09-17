Наслідки атаки РФ на Донеччину 16 вересня - один загиблий та дев’ятеро поранених

На Донеччині РФ вбила та поранила цивільних — фото наслідків
Протягом минулої доби, 16 вересня, на Донеччині внаслідок російських атак загинула одна людина. Ще дев'ятеро постраждали.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у середу, 17 вересня.
Наслідки атаки РФ на Донеччину за добу
"Поліція зафіксувала 2 043 ворожих обстріли по лінії фронту та житловому сектору. Загалом під вогнем перебували 13 населених пунктів", — йдеться в повідомленні.
По Костянтинівці окупанти завдали 10 ударів бомбами, дронами та артилерією — вбили цивільну особу, ще п'ятеро людей отримали поранення.
У Лимані травми отримав мирний житель, пошкоджено магазин, господарську споруду та екскаватор.
У Райгородку, який ворог атакував БпЛА "Молнія-2", двоє поранених.
У Старорайському ворожий FPV-дрон атакував тепловоз – поранено цивільну особу.
Нагадаємо, що протягом минулої ночі російські окупанти атакували Україну 172 ударними безпілотниками.
Після ударів ворога по енергетичних підстанціях частину пасажирських рейсів довелося зупиняти на безпечній відстані від зони ураження, а окремі поїзди прямують об’їзними маршрутами.
