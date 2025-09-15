Окупанти намагалися прорватися в Ямпіль Донецької області під виглядом цивільних

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти намагалися прорватися в селище Ямпіль Донецької області, маскуючись під мирних жителів. Ворог вкотре порушив норми міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомила пресслужба 11-го армійського корпусу у Telegram у понеділок, 15 вересня.

Спроба окупантів проникнути в Ямпіль

"Ворог у цивільному одязі, маскуючись під мирних жителів, намагався інфільтруватися у населений пункт Ямпіль та вести диверсійну роботу в тилу Сил оборони", — йдеться у повідомленні.

Ямпіль у Донецькій області. Фото: t.me/Army_Corps_11

Окремі групи ворога переховувалися у приватних будинках, підвалах та інших спорудах. Загарбники використовували місцевих мешканців як "живий щит".

Підрозділи 11-го армійського корпусу провели антитерористичні заходи та знищили окупантів. Наразі населений пункт Ямпіль і прилеглі території перебувають під повним контролем Сил оборони України.

Карта бойових дій. Фото: DeepState

Російським окупантам не вдалося досягти жодних тактичних результатів. Захисники зірвали всі спроби противника провести розвідувально-диверсійні заходи.

"Варто зазначити, що противник намагається відшукувати шляхи просочування малими групами, використовуючи природні умови та наявність цивільної забудови. Моніторинг ситуації триває, а заходи з протидії таким діям посилюються", — додали в 11-му армійському корпусі.

Допис 11-го армійського корпусу. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські воїни зачистили від росіян населений пункт Панківка у Донецькій області.

Також нещодавно захисники звільнили від окупантів село Зарічне у Донецькій області. Військові підняли прапор України.