Головна Армія В "Азові" заявили про звільнення села на Донеччині

В "Азові" заявили про звільнення села на Донеччині

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 11:57
Донецька область — НГУ та ЗСУ звільнили село Панківка
Українські військові на фронті. Фото: Азов

Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" зачистили від окупантів населений пункт Панківка у Донецькій області. Українські військові роблять все, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони.

Про це повідомила пресслужба 1-го корпусу НГУ "Азов" 15 вересня. 

Читайте також:

Сили оборони звільнили Панківку на Донеччині

В "Азові" розповіли, що в результаті злагоджених дій підрозділів Збройних сил та Нацгвардії України, військові зачистили населений пункт Панківка та його прилеглі території. За словами військових, вони продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку.

"Противник продовжує нарощувати угруповання військ. З метою посилення наступального потенціалу командування ЗС РФ передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі: чотири бригади піхоти та один полк морської піхоти", — йдеться у повідомленні.

Там також наголосили, що Сили оборони докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони.

Бої в Донецькій області
Скриншот допису 1-го корпусу НГУ "Азов"

Нагадаємо, раніше військові розповідали, що РФ стягує до Покровська підрозділи морської піхоти. Протягом останніх тижнів ворог скоригував тактику дій.

Також ми повідомляли, що ЗСУ зачистили село Удачне у Донецькій області від росіян. Бійці встановили в населеному пункті український прапор.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
