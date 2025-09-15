Донецкая область — НГУ и ВСУ освободили село Панковка

В "Азове" заявили об освобождении села в Донецкой области
Подразделения Сил обороны Украины, действующих в операционной зоне 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" зачистили от оккупантов населенный пункт Панковка в Донецкой области. Украинские военные делают все, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны.
Об этом сообщила пресс-служба 1-го корпуса НГУ "Азов" 15 сентября.
Силы обороны освободили Панковку в Донецкой области
В "Азове" рассказали, что в результате слаженных действий подразделений Вооруженных сил и Нацгвардии Украины, военные зачистили населенный пункт Панковка и его прилегающие территории. По словам военных, они продолжают освобождение территорий на Добропольском направлении.
"Противник продолжает наращивать группировку войск. С целью усиления наступательного потенциала командование ВС РФ передислоцировало в зону ответственности 1-го корпуса НГУ "Азов" дополнительные резервы в составе: четыре бригады пехоты и один полк морской пехоты", — говорится в сообщении.
Там также отметили, что Силы обороны прилагают все усилия, чтобы остановить продвижение врага и не допустить прорыва обороны.
Напомним, ранее военные рассказывали, что РФ стягивает в Покровск подразделения морской пехоты. В течение последних недель враг скорректировал тактику действий.
Также мы сообщали, что ВСУ зачистили село Удачное в Донецкой области от россиян. Бойцы установили в населенном пункте украинский флаг.
