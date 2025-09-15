Видео
Оккупанты пытались прорваться в Ямполь под видом гражданских

Оккупанты пытались прорваться в Ямполь под видом гражданских

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 23:51
Оккупанты пытались прорваться в Ямполь Донецкой области под видом гражданских
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты пытались прорваться в поселок Ямполь Донецкой области, маскируясь под мирных жителей. Враг в очередной раз нарушил нормы международного гуманитарного права.

Об этом сообщила пресс-служба 11-го армейского корпуса в Telegram в понедельник, 15 сентября.

Читайте также:

Попытка оккупантов проникнуть в Ямполь

"Враг в гражданской одежде, маскируясь под мирных жителей, пытался инфильтрироваться в населенный пункт Ямполь и вести диверсионную работу в тылу Сил обороны", — говорится в сообщении.

Населений пункт Ямпіль
Ямполь в Донецкой области. Фото: t.me/Army_Corps_11

Отдельные группы врага скрывались в частных домах, подвалах и других сооружениях. Захватчики использовали местных жителей как "живой щит".

Подразделения 11-го армейского корпуса провели антитеррористические мероприятия и уничтожили оккупантов. Сейчас населенный пункт Ямполь и прилегающие территории находятся под полным контролем Сил обороны Украины.

Ямпіль на Донеччині
Карта боевых действий. Фото: DeepState

Российским оккупантам не удалось достичь никаких тактических результатов. Защитники сорвали все попытки противника провести разведывательно-диверсионные мероприятия.

"Стоит отметить, что противник пытается отыскивать пути просачивания малыми группами, используя природные условия и наличие гражданской застройки. Мониторинг ситуации продолжается, а меры по противодействию таким действиям усиливаются", — добавили в 11-м армейском корпусе.

null
Пост 11-го армейского корпуса. Фото: скриншот

Напомним, украинские воины зачистили от россиян населенный пункт Панковка в Донецкой области.

Также недавно защитники освободили от оккупантов село Заречное в Донецкой области. Военные подняли флаг Украины.

война ВСУ Украина Донецкая область оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
