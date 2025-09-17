Последствия атаки РФ на Донецкую область 16 сентября - один погибший и девять раненых

Оккупанты повредили многоэтажку. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, 16 сентября, в Донецкой области в результате российских атак погиб один человек. Еще девять пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в среду, 17 сентября.

Сообщение Нацполиции. Фото: скриншот

Последствия атаки РФ на Донецкую область за сутки

"Полиция зафиксировала 2 043 вражеских обстрела по линии фронта и жилому сектору. Всего под огнем находились 13 населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Здание сгорело от обстрела РФ. Фото: Нацполиция

По Константиновке оккупанты нанесли 10 ударов бомбами, дронами и артиллерией — убили гражданского, еще пять человек получили ранения.

В Лимане травмы получил мирный житель, поврежден магазин, хозяйственная постройка и экскаватор.

Выбиты окна в многоэтажке. Фото: Нацполиция

Оккупанты полностью разрушили здание. Фото: Нацполиция

В Райгородке, который враг атаковал БпЛА "Молния-2", двое раненых.

В Старорайском вражеский FPV-дрон атаковал тепловоз — ранен гражданский человек.

Дом после пожара после атаки РФ. Фото: Нацполиция

Руины, оставшиеся после атаки РФ. Фото: Нацполиция

Напомним, что в течение минувшей ночи российские оккупанты атаковали Украину 172 ударными беспилотниками.

После ударов врага по энергетическим подстанциям часть пассажирских рейсов пришлось останавливать на безопасном расстоянии от зоны поражения, а отдельные поезда следуют объездными маршрутами.