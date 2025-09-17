Последствия атаки РФ на Донецкую область 16 сентября - один погибший и девять раненых

На Донетчине РФ убила и ранила гражданских — фото последствий
За прошедшие сутки, 16 сентября, в Донецкой области в результате российских атак погиб один человек. Еще девять пострадали.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в среду, 17 сентября.
Последствия атаки РФ на Донецкую область за сутки
"Полиция зафиксировала 2 043 вражеских обстрела по линии фронта и жилому сектору. Всего под огнем находились 13 населенных пунктов", — говорится в сообщении.
По Константиновке оккупанты нанесли 10 ударов бомбами, дронами и артиллерией — убили гражданского, еще пять человек получили ранения.
В Лимане травмы получил мирный житель, поврежден магазин, хозяйственная постройка и экскаватор.
В Райгородке, который враг атаковал БпЛА "Молния-2", двое раненых.
В Старорайском вражеский FPV-дрон атаковал тепловоз — ранен гражданский человек.
Напомним, что в течение минувшей ночи российские оккупанты атаковали Украину 172 ударными беспилотниками.
После ударов врага по энергетическим подстанциям часть пассажирских рейсов пришлось останавливать на безопасном расстоянии от зоны поражения, а отдельные поезда следуют объездными маршрутами.
