Головна Армія У НГУ показали, як ліквідували окупанта під Покровськом — відео

У НГУ показали, як ліквідували окупанта під Покровськом — відео

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 16:42
Українські воїни ліквідували окупанта під Покровськом — відео
Ліквідація окупанта на Покровському напрямку. Фото: кадр з відео

Українські воїни ефектно ліквідували російського окупанта на Покровському напрямку. Захисники використали FPV-дрон.

Відео опублікувала пресслужба Третьої бригади оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана Нацгвардії у Telegram у вівторок, 16 вересня.

Читайте також:

Ліквідація окупанта на Покровському напрямку

Воїни зауважили, що піхотинець з відео міг стати черговим двійником російського диктатора Володимира Путіна, однак РФ відправила його до України, аби штурмувати Покровський напрямок. Саме там він потрапив у поле зору українських захисників, які його успішно ліквідували.

"Ні на що не натякаємо, але скидів у наших операторів дронів вистачить на усіх росіян, що прийшли на українську землю", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські воїни ліквідували російську штурмову групу мотоциклістів. Вони показали ефектне відео.

Крім того, нещодавно захисники пошкодили та затопили підземну газову трубу, яку окупанти використовували для пересування в районі Купʼянська.

війна Україна Донецька область окупанти Покровськ Нацгвардія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
