Українські воїни ліквідували окупанта під Покровськом — відео

У НГУ показали, як ліквідували окупанта під Покровськом — відео
Українські воїни ефектно ліквідували російського окупанта на Покровському напрямку. Захисники використали FPV-дрон.
Відео опублікувала пресслужба Третьої бригади оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана Нацгвардії у Telegram у вівторок, 16 вересня.
Ліквідація окупанта на Покровському напрямку
Воїни зауважили, що піхотинець з відео міг стати черговим двійником російського диктатора Володимира Путіна, однак РФ відправила його до України, аби штурмувати Покровський напрямок. Саме там він потрапив у поле зору українських захисників, які його успішно ліквідували.
"Ні на що не натякаємо, але скидів у наших операторів дронів вистачить на усіх росіян, що прийшли на українську землю", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українські воїни ліквідували російську штурмову групу мотоциклістів. Вони показали ефектне відео.
Крім того, нещодавно захисники пошкодили та затопили підземну газову трубу, яку окупанти використовували для пересування в районі Купʼянська.
