ЗСУ знищили групу військових РФ на мотоциклах

Українські військові знищують російських армійців на мотоциклах. Фото: кадр з відео

Українські захисники знищили російську штурмову групу мотоциклістів. Окупанти намагалися пробратися повз бойові порядки однієї з бригад Збройних сил України.

Про це інформує Оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро" у вівторок, 16 вересня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Військові ЗСУ знищили групу армійців РФ на мотоциклах

"Зупинили мотоциклетний накат противника. Штурмову групу знищено", — повідомили в ОСУВ "Дніпро".

А також зазначили, що російські окупанти все частіше намагаються проскочити повз бойові порядки 66 ОМБр ім. князя М. Хороброго мотоциклетними групами. Для цього діють у складі 3-5 мотоциклістів, які за рахунок швидкості розраховують залетіти в тил українських оборонців.

Цього разу групу росіян вдалося зупинити завдяки попередньо встановленим на маршруті руху інженерним загородженням.

Втративши транспорт, а з ним швидкість і маневровість, російські штурмовики стали вразливою мішенню для піхотинців та операторів ударних БпЛА 2-го механізованого батальйону "Онуків Адольфівни".

Як результат — усю ворожу групу в складі п'яти мотоциклістів знищено.

Нагадаємо, що нещодавно українські військові пошкодили підземну газову трубу, яку російські війська використовували для пересування в районі Куп’янська.

А Президент України Володимир Зеленський оцінив удари українських військ по Росії.