Удар ЗСУ по окупантах на Донеччині 8 вересня - наслідки

Окупанти тікають. Фото: росЗМІ

Внаслідок удару по російських загарбниках на тимчасово окупованій Донеччині уражено особовий склад противника, зокрема, і з числа командування. Атака сталася 8 вересня.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вівторок, 16 вересня.

Реклама

Читайте також:

Звіт Генштабу. Фото: скриншот

Деталі атаки

8 вересня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Силами і засобами ракетних військ і артилерії, Повітряних Сил, Сил безпілотних систем ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, були уражені командні пункти угруповання військ (сил) "Центр" та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ. Саме ці військові формування противника діють на Покровському напрямку", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що незадовго до цього, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони країни-агресора Андрій Білоусов. Невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії були успішно уражені.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що українські війська звільнили населений пункт Панківка у Донецькій області.

Також ми писали, що окупанти маскуються під цивільних, що пройти в тил військ ЗСУ на Донеччині.