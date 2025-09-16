Удар ВСУ по оккупантам в Донецкой области 8 сентября - последствия

Оккупанты убегают. Фото: росСМИ

В результате удара по российским захватчикам на временно оккупированной Донетчине поражен личный состав противника, в том числе и из числа командования. Атака произошла 8 сентября.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ во вторник, 16 сентября.

Отчет Генштаба. Фото: скриншот

Детали атаки

8 сентября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли комплексное огневое поражение по пунктам управления российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Силами и средствами ракетных войск и артиллерии, Воздушных Сил, Сил беспилотных систем ВС Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, были поражены командные пункты группировки войск (сил) "Центр" и 41-й общевойсковой армии сухопутных войск ВС РФ. Именно эти военные формирования противника действуют на Покровском направлении", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что незадолго до этого, 28 августа, пункты управления российских войск на этом направлении посещал министр обороны страны-агрессора Андрей Белоусов. Вскоре после его визита указанные места дислокации командования оккупационной армии были успешно поражены.

Напомним, 15 сентября стало известно, что украинские войска освободили населенный пункт Панковка в Донецкой области.

Также мы писали, что оккупанты маскируются под гражданских, что пройти в тыл войск ВСУ в Донецкой области.