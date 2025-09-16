ВСУ уничтожили группу военных РФ на мотоциклах

Украинские военные уничтожают российских армейцев на мотоциклах. Фото: кадр из видео

Украинские защитники уничтожили российскую штурмовую группу мотоциклистов. Оккупанты пытались пробраться мимо боевых порядков одной из бригад Вооруженных сил Украины.

Об этом информирует Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" во вторник, 16 сентября, в Telegram.

Военные ВСУ уничтожили группу армейцев РФ на мотоциклах

"Остановили мотоциклетный накат противника. Штурмовая группа уничтожена", — сообщили в ОСУВ "Днепр".

А также отметили, что российские оккупанты все чаще пытаются проскочить мимо боевых порядков 66 ОМБр им. князя М. Храброго мотоциклетными группами. Для этого действуют в составе 3-5 мотоциклистов, которые за счет скорости рассчитывают залететь в тыл украинских защитников.

На этот раз группу россиян удалось остановить благодаря предварительно установленным на маршруте движения инженерным заграждениям.

Потеряв транспорт, а с ним скорость и маневренность, российские штурмовики стали уязвимой мишенью для пехотинцев и операторов ударных БпЛА 2-го механизированного батальона "Внуков Адольфовны".

Как результат — вся вражеская группа в составе пяти мотоциклистов уничтожена.

