ВСУ уничтожили группу военных РФ на мотоциклах

Воины ВСУ уничтожили штурмовую группу мотоциклистов РФ — видео
Украинские защитники уничтожили российскую штурмовую группу мотоциклистов. Оккупанты пытались пробраться мимо боевых порядков одной из бригад Вооруженных сил Украины.
Об этом информирует Оперативно-стратегическая группировка войск "Днепр" во вторник, 16 сентября, в Telegram.
"Остановили мотоциклетный накат противника. Штурмовая группа уничтожена", — сообщили в ОСУВ "Днепр".
А также отметили, что российские оккупанты все чаще пытаются проскочить мимо боевых порядков 66 ОМБр им. князя М. Храброго мотоциклетными группами. Для этого действуют в составе 3-5 мотоциклистов, которые за счет скорости рассчитывают залететь в тыл украинских защитников.
На этот раз группу россиян удалось остановить благодаря предварительно установленным на маршруте движения инженерным заграждениям.
Потеряв транспорт, а с ним скорость и маневренность, российские штурмовики стали уязвимой мишенью для пехотинцев и операторов ударных БпЛА 2-го механизированного батальона "Внуков Адольфовны".
Как результат — вся вражеская группа в составе пяти мотоциклистов уничтожена.
