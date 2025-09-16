Украинские воины ликвидировали оккупанта под Покровском — видео

Ликвидация оккупанта на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Украинские воины эффектно ликвидировали российского оккупанта на Покровском направлении. Защитники использовали FPV-дрон.

Видео опубликовала пресс-служба Третьей бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Нацгвардии в Telegram во вторник, 16 сентября.

Воины отметили, что пехотинец с видео мог стать очередным двойником российского диктатора Владимира Путина, однако РФ отправила его в Украину, чтобы штурмовать Покровское направление. Именно там он попал в поле зрения украинских защитников, которые его успешно ликвидировали.

"Ни на что не намекаем, но сбросов у наших операторов дронов хватит на всех россиян, пришедших на украинскую землю", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские воины ликвидировали российскую штурмовую группу мотоциклистов. Они показали эффектное видео.

Кроме того, недавно защитники повредили и затопили подземную газовую трубу, которую оккупанты использовали для передвижения в районе Купянска.