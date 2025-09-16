Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В НГУ показали ликвидацию оккупанта под Покровском — видео

В НГУ показали ликвидацию оккупанта под Покровском — видео

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 16:42
Украинские воины ликвидировали оккупанта под Покровском — видео
Ликвидация оккупанта на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

Украинские воины эффектно ликвидировали российского оккупанта на Покровском направлении. Защитники использовали FPV-дрон.

Видео опубликовала пресс-служба Третьей бригады оперативного назначения "Спартан" имени полковника Петра Болбочана Нацгвардии в Telegram во вторник, 16 сентября.

Реклама
Читайте также:

Ликвидация оккупанта на Покровском направлении

Воины отметили, что пехотинец с видео мог стать очередным двойником российского диктатора Владимира Путина, однако РФ отправила его в Украину, чтобы штурмовать Покровское направление. Именно там он попал в поле зрения украинских защитников, которые его успешно ликвидировали.

"Ни на что не намекаем, но сбросов у наших операторов дронов хватит на всех россиян, пришедших на украинскую землю", — говорится в сообщении.

Напомним, украинские воины ликвидировали российскую штурмовую группу мотоциклистов. Они показали эффектное видео.

Кроме того, недавно защитники повредили и затопили подземную газовую трубу, которую оккупанты использовали для передвижения в районе Купянска.

война Украина Донецкая область оккупанты Покровск Нацгвардия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации