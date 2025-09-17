Видео
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Главная Армия В Донецке прогремели взрывы — прилетело по базе оккупантов

В Донецке прогремели взрывы — прилетело по базе оккупантов

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 11:52
ВСУ ударили по базе оккупантов в Донецке 17 сентября
После взрыва поднимается дым. Фото из местных пабликов

Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. После этого вспыхнул пожар в Петровском районе.

Об этом сообщают местные паблики в среду, 17 сентября.

Читайте также:

Что известно об атаке

По предварительным данным, "прилет" произошел по территории завода тяжелых прессов. Его россияне использовали как свою базу.

Официальной информации пока нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 16 сентября, оккупанты убили одного гражданского и ранили девять в Донецкой области.

А в результате удара Украины по временно оккупированной Донецкой области 8 сентября поражен личный состав противника, в том числе и из числа командования.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
