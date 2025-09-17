ВСУ ударили по базе оккупантов в Донецке 17 сентября

После взрыва поднимается дым. Фото из местных пабликов

Во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы. После этого вспыхнул пожар в Петровском районе.

Об этом сообщают местные паблики в среду, 17 сентября.

Реклама

Читайте также:

Что известно об атаке

По предварительным данным, "прилет" произошел по территории завода тяжелых прессов. Его россияне использовали как свою базу.

Официальной информации пока нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 16 сентября, оккупанты убили одного гражданского и ранили девять в Донецкой области.

А в результате удара Украины по временно оккупированной Донецкой области 8 сентября поражен личный состав противника, в том числе и из числа командования.