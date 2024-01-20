Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow В "Азові" відповіли, чи повинен медик володіти зброєю на рівні з піхотою arrow

В "Азові" відповіли, чи повинен медик володіти зброєю на рівні з піхотою

20 січня 2024 17:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В "Азові" відповіли, чи повинен медик володіти зброєю на рівні з піхотою
Бойовий медик полку "Азов" з позивним "Оса". Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Боєць полку "Азов" з позивним "Оса" відповів, чи повинен бойовий медик володіти зброєю на рівні з піхотою. Він пригадав слова свого батька, який говорив, що потрібно освоювати все.

Про це "Оса" розповів у відео полку "Азов".

Читайте також:

Чи повинен медик добре володіти зброєю

"Мені батько, перед тим як мав їхати вже на Запоріжжя сказав, що все, що зможеш освоїти для того, щоб ти міг хоча б його зарядити і почати вести вогонь — все освоюй", — пригадав військовий.

За його словами, це може врятувати життя.

"Оса" каже, що освоїв все до чого у нього "дотяглися руки". Йдеться про всі види пістолетів, які є в "Азова", стрілкове озброєння, ПКМ, міномет та інше.

Медик також стріляв з іноземного озброєння РПГ "Муха". 

null
Бойовий медик полку "Азов" з позивним "Оса". Фото: скриншот з відео

"Це закордонна "Муха" 22-га. Це постсовкові країни виробляють їх і в нас вони такі ж самі, тільки тут є написи на іноземному, а на наших — на російській", — розповів він.

"Оса" додав, що зі всього подобається стріляти, якщо цілишся по ворогу. Він може працювати з будь-яким озброєнням.

Нагадаємо, боєць полку "Азов", двадцятиоднорічний бойовий медик "Оса" розповів подробиці свого поранення. Сам хлопець зазначає, що вижив, лише завдяки фарту. 

Також ми писали, що боєць полку "Азов" розповів, як він потрапив на війну. За його словами, спочатку він прийшов у місцеву територіальну оборону, але там він був лише місяць як волонтер.

війна
зброя
медики
полк "Азов"
військовий медик

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі