В "Азові" відповіли, чи повинен медик володіти зброєю на рівні з піхотою

Бойовий медик полку "Азов" з позивним "Оса". Фото: скриншот з відео

Боєць полку "Азов" з позивним "Оса" відповів, чи повинен бойовий медик володіти зброєю на рівні з піхотою. Він пригадав слова свого батька, який говорив, що потрібно освоювати все.

Про це "Оса" розповів у відео полку "Азов".

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"Мені батько, перед тим як мав їхати вже на Запоріжжя сказав, що все, що зможеш освоїти для того, щоб ти міг хоча б його зарядити і почати вести вогонь — все освоюй", — пригадав військовий.

За його словами, це може врятувати життя.

"Оса" каже, що освоїв все до чого у нього "дотяглися руки". Йдеться про всі види пістолетів, які є в "Азова", стрілкове озброєння, ПКМ, міномет та інше.

Медик також стріляв з іноземного озброєння РПГ "Муха".

Бойовий медик полку "Азов" з позивним "Оса". Фото: скриншот з відео

"Це закордонна "Муха" 22-га. Це постсовкові країни виробляють їх і в нас вони такі ж самі, тільки тут є написи на іноземному, а на наших — на російській", — розповів він.

"Оса" додав, що зі всього подобається стріляти, якщо цілишся по ворогу. Він може працювати з будь-яким озброєнням.

Нагадаємо, боєць полку "Азов", двадцятиоднорічний бойовий медик "Оса" розповів подробиці свого поранення. Сам хлопець зазначає, що вижив, лише завдяки фарту.

Також ми писали, що боєць полку "Азов" розповів, як він потрапив на війну. За його словами, спочатку він прийшов у місцеву територіальну оборону, але там він був лише місяць як волонтер.