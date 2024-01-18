Майстер БпЛА з зарплатнею до 125 000 грн — полк "Азов" шукає на роботу фахівців
Майстрів БпЛА шукає на роботу 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Окрім високої заробітної плати, обіцяють доплату за перебування в зоні бойових дій та можливість чинним військовим перейти з інших підрозділів.
Про це йдеться на сайті з пошуку роботу Work.ua.
Майстер БпЛА в полку "Азов"
Зазначається, що потрібні фахівці в батальйони та інші підрозділи. Обіцяють платити від 25 000 до 125 000 грн.
Серед обов'язків майбутнього кандидата такі:
- апаратна та програмна модернізація БпЛА;
- ремонт та обслуговування БпЛА;
- аналіз проблем та пошук рішень з їх усунення;
- розробка та інтеграція рішень з вдосконалення безпілотних систем.
Вимоги до майстра БпЛА
Спеціаліст повинен бути готовий проходити службу у зоні бойових дій, мати досвід з обслуговування та ремонту електроніки, а також розуміти базові принципи схемотехніки.
Окрім цього, перевагою при виборі на посаду буде:
- вміння читати електричні схеми;
- володіння англійською на рівні необхідному для розуміння технічної документації;
- досвід керування БпЛА;
- базовий піхотний досвід.
Своєю чергою полк "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або ж можливість підписати контракт. Також чинним військовослужбовцям можна перевестись з інших підрозділів. Окрім цього, обіцяють гідну оплату праці відповідно до стандартів ЗСУ й доплату в розмірі 3300 грн/день за можливе виконання обов'язків у зоні бойових дій.
Нагадаємо, що бійці полку "Азов" пропонують також роботу водіям категорії С та СЕ з високою оплатою праці. Відомо, які обов'язки та вимоги до кандидата.
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