Майстер БпЛА з зарплатнею до 125 000 грн — полк "Азов" шукає на роботу фахівців

Український захисник запускає безпілотники. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Майстрів БпЛА шукає на роботу 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Окрім високої заробітної плати, обіцяють доплату за перебування в зоні бойових дій та можливість чинним військовим перейти з інших підрозділів.

Про це йдеться на сайті з пошуку роботу Work.ua.

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Майстер БпЛА в полку "Азов"

Зазначається, що потрібні фахівці в батальйони та інші підрозділи. Обіцяють платити від 25 000 до 125 000 грн.

Серед обов'язків майбутнього кандидата такі:

апаратна та програмна модернізація БпЛА;

ремонт та обслуговування БпЛА;

аналіз проблем та пошук рішень з їх усунення;

розробка та інтеграція рішень з вдосконалення безпілотних систем.

Скриншот повідомлення з платформи з пошуку роботи Work.ua

Вимоги до майстра БпЛА

Спеціаліст повинен бути готовий проходити службу у зоні бойових дій, мати досвід з обслуговування та ремонту електроніки, а також розуміти базові принципи схемотехніки.

Окрім цього, перевагою при виборі на посаду буде:

вміння читати електричні схеми;

володіння англійською на рівні необхідному для розуміння технічної документації;

досвід керування БпЛА;

базовий піхотний досвід.

Своєю чергою полк "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або ж можливість підписати контракт. Також чинним військовослужбовцям можна перевестись з інших підрозділів. Окрім цього, обіцяють гідну оплату праці відповідно до стандартів ЗСУ й доплату в розмірі 3300 грн/день за можливе виконання обов'язків у зоні бойових дій.

Нагадаємо, що бійці полку "Азов" пропонують також роботу водіям категорії С та СЕ з високою оплатою праці. Відомо, які обов'язки та вимоги до кандидата.