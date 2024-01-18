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Мастер БпЛА с зарплатой до 125 000 грн — полк "Азов" ищет на работу специалистов

18 января 2024 03:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мастер БпЛА с зарплатой до 125 000 грн — полк "Азов" ищет на работу специалистов
Украинский защитник запускает беспилотников. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Мастеров БпЛА ищет на работу 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Кроме высокой заработной платы обещают доплату за пребывание в зоне боевых действий и возможность действующим военным перейти из других подразделений.

Об этом говорится на сайте по поиску работы Work.ua.

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Отмечается, что требуются специалисты в батальоны и другие подразделения. Обещают платить от 25 000 до 125 000 грн.

Среди обязанностей будущего кандидата:

  • аппаратная и программная модернизация БпЛА;
  • ремонт и обслуживание БпЛА;
  • анализ проблем и поиск решений по их устранению;
  • разработка и интеграция решений по усовершенствованию беспилотных систем.
Скриншот сообщения с платформы по поиску работы Work.ua
Скриншот сообщения с платформы по поиску работы Work.ua

Требования к мастеру БпЛА

Специалист должен быть готов проходить службу в зоне боевых действий, иметь опыт обслуживания и ремонта электроники, а также понимать базовые принципы схемотехники.

Кроме того, преимуществом при выборе на должность будет:

  • умение читать электрические схемы;
  • владение английским на уровне необходимом для понимания технической документации;
  • опыт управления БпЛА;
  • базовый пехотный опыт.

В свою очередь полк "Азов" предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или возможность подписать контракт. Также действующим военнослужащим можно перевести из других подразделений. Кроме того, обещают достойную оплату труда в соответствии со стандартами ВСУ и доплату в размере 3300 грн/день за возможное исполнение обязанностей в зоне боевых действий.

Напомним, что бойцы полка "Азов" предлагают также работу водителям категории С и СЕ с высокой оплатой труда. Известно, какие обязанности и требования к кандидату.

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