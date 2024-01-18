Мастер БпЛА с зарплатой до 125 000 грн — полк "Азов" ищет на работу специалистов
Мастеров БпЛА ищет на работу 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Кроме высокой заработной платы обещают доплату за пребывание в зоне боевых действий и возможность действующим военным перейти из других подразделений.
Об этом говорится на сайте по поиску работы Work.ua.
Мастер БпЛА в полку "Азов"
Отмечается, что требуются специалисты в батальоны и другие подразделения. Обещают платить от 25 000 до 125 000 грн.
Среди обязанностей будущего кандидата:
- аппаратная и программная модернизация БпЛА;
- ремонт и обслуживание БпЛА;
- анализ проблем и поиск решений по их устранению;
- разработка и интеграция решений по усовершенствованию беспилотных систем.
Требования к мастеру БпЛА
Специалист должен быть готов проходить службу в зоне боевых действий, иметь опыт обслуживания и ремонта электроники, а также понимать базовые принципы схемотехники.
Кроме того, преимуществом при выборе на должность будет:
- умение читать электрические схемы;
- владение английским на уровне необходимом для понимания технической документации;
- опыт управления БпЛА;
- базовый пехотный опыт.
В свою очередь полк "Азов" предлагает официальную мобилизацию до окончания военного положения или возможность подписать контракт. Также действующим военнослужащим можно перевести из других подразделений. Кроме того, обещают достойную оплату труда в соответствии со стандартами ВСУ и доплату в размере 3300 грн/день за возможное исполнение обязанностей в зоне боевых действий.
Напомним, что бойцы полка "Азов" предлагают также работу водителям категории С и СЕ с высокой оплатой труда. Известно, какие обязанности и требования к кандидату.
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