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Водій категорії С та СЕ з оплатою до 125 000 грн — де в Україні шукають спеціалістів

17 січня 2024 04:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Водій категорії С та СЕ з оплатою до 125 000 грн — де в Україні шукають спеціалістів
Чоловік за кермом авто. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бійці полку "Азов" пропонують роботу водіям категорії С та СЕ з високою оплатою праці від 25 до 125 тис. грн. Також обіцяють оплату за можливе виконання обов'язків у зоні бойових дій.

Про це йдеться на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія Водій категорії С, СЕ

Зазначається, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" потребує водія категорії С та СЕ з відповідним водійським посвідченням та досвідом роботи від 1-го року. Потрібен спеціаліст "в батальйони та інші підрозділи".

Згідно з вказаними обов'язками фахівець повинен ремонтувати автомобільну техніку (легковий транспорт, КамАЗ), керувати легковими транспортними засобами та авто КамАЗ.

Скриншот повідомлення з сайту пошуку роботи Work.ua
Скриншот повідомлення з сайту пошуку роботи Work.ua

Які вимоги до водія категорії С, СЕ

Серед вимог до спеціаліста "Азов" зазначив такі:

  • досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;
  • вміння керувати БМП-1, БМП-2, БРМ буде перевагою;
  • досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах буде перевагою.

Натомість азовці пропонують офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану чи можливість підписати контракт, оплату згідно зі стандартами ЗСУ, змогу чинним військовим перевестись з інших підрозділів.

Також за виконання роботи в зоні проведення бойових дій обіцяють доплату в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що легендарні азовці також шукають на роботу автоелектрика. Відомо, яку обіцяють заробітну плату та які обов'язки й вимоги до спеціаліста.

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