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Водитель категории С и СЕ с оплатой до 125 000 грн — где в Украине ищут специалистов

17 января 2024 04:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Водитель категории С и СЕ с оплатой до 125 000 грн — где в Украине ищут специалистов
Мужчина за рулем авто. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бойцы полка "Азов" предлагают работу водителям категории С и СЕ с высокой оплатой труда от 25 до 125 тыс. грн. Также обещают оплату возможного выполнения обязанностей в зоне боевых действий.

Об этом говорится на сайте по поиску работы Work.ua.

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Отмечается, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" нуждается в водителе категории С и СЕ с соответствующим водительским удостоверением и опытом работы от 1-го года. Требуется специалист "в батальоны и другие подразделения".

Согласно указанным обязанностям, специалист должен ремонтировать автомобильную технику (легковой транспорт, КамАЗ), управлять легковыми транспортными средствами и авто типа КамАЗ.

Скриншот сообщения с сайта поиска работы Work.ua
Скриншот сообщения с сайта поиска работы Work.ua

Какие требования к водителю категории С, СЕ

Среди требований к специалисту "Азов" отметил следующие:

  • опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;
  • умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ будет преимуществом;
  • опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях будет преимуществом.

Азовцы предлагают официальную мобилизацию до окончания военного положения или возможность подписать контракт, оплату согласно стандартам ВСУ, возможность действующим военным перевестись из других подразделений.

Также за выполнение работы в зоне проведения боевых действий обещают доплату в размере 3300 грн/день.

Напомним, что легендарные азовцы также ищут на работу автоэлектрика. Известно, какую обещают заработную плату и какие обязанности и требования к специалисту.

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