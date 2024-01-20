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В "Азове" ответили, должен ли медик владеть оружием на уровне пехоты

20 января 2024 17:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В "Азове" ответили, должен ли медик владеть оружием на уровне пехоты
Боевой медик полка "Азов" с позывным "Оса". Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Боец полка "Азов" с позывным "Оса" ответил, должен ли боевой медик владеть оружием наравне с пехотой. Он вспомнил слова своего отца, говорившего, что нужно осваивать все.

Об этом "Оса" рассказал в видео полка "Азов".

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"Мне отец, перед тем как должен был ехать уже на Запорожье, сказал, что все, что сможешь освоить для того, чтобы ты мог хотя бы его зарядить и начать вести огонь — все осваивай", — вспомнил военный.

По его словам, это может спасти жизнь.

"Оса" говорит, что освоил все до чего у него "дотянулись руки". Речь идет обо всех видах пистолетов, которые есть в "Азове", стрелковом вооружении, ПКМ, миномете и прочем.

Медик также стрелял из иностранного вооружения РПГ "Муха".

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Боевой медик полка "Азов" с позывным "Оса". Фото: скриншот с видео

"Это иностранная "Муха" 22-я. Это постсовковые страны производят их и у нас они такие же, только здесь есть надписи на иностранном, а на наших — на русском", — рассказал он.

"Оса" добавил, что из всего нравится стрелять, если целишься по врагу. Он может работать с любым вооружением.

Напомним, боец полка "Азов", двадцатилетний боевой медик "Оса" рассказал подробности своего ранения. Сам парень отмечает, что выжил только благодаря фарту.

Также мы писали, что боец полка "Азов" рассказал, как он попал на войну. По его словам, сначала он пришел в местную территориальную оборону, но там он был всего месяц как волонтер.

война
оружие
медики
полк "Азов"
военный медик

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