Боєць "Азову" з позивним "Оса" розповів, як отримав важке поранення

Боєць полку "Азов" на псевдо "Оса". Фото: скриншот

Боєць полку "Азов", двадцятиоднорічний бойовий медик "Оса" розповів подробиці свого поранення. Сам хлопець зазначає, що вижив, лише завдяки фарту.

Про це йдеться на YouTube-каналі полку.

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За словами бійця, в момент поранення його покликали на нараду. Коли він вийшов з бліндажа, він встиг пройти лише чотири метри, як в метрі від нього його ледь не накрив міномет.

"Я виходжу з бліндажа, підіймаюся, проходжу метри три-чотири, і тут в метрі від бруствера розривається 82-га міна і подряпала мені обличчя. В шпиталі дістали два дуже маленьких уламки, а основний великий уламок, який розрізав шкіру, пролетів повз мене", — каже він.

Наслідкам легкого поранення, як жартує хлопець, він вчасно запобіг — заклеїв рану та поїхав на евакуацію. У шпиталі виявилося, що уламок міни залишив йому малий, але глибокий поріз. Каже, що коли лежав в шпиталі, цілком реально думав, що якби вийшло не так — то помер би.

"З мене аж каска злетіла: вона не була застібнута, я просто, як з бліндажа вийшов, вдягнув її, та й пішов, бо на нараду треба було. Тобто можливість вмерти тоді була. Не знаю як, але фарту мені поки що достатньо. А далі буде видно, може він якоїсь миті закінчиться", — розповідає "Оса".

Нагадаємо, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає бухгалтера. Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

Водночас начальник штабу полку "Азов", майор Богдан Кротевич сказав, що новий, 2024 рік не дає передумов вважати, що війна закінчиться. Спостерігається, що Росія хоче почати новий наступ та втягнути у війну білоруську армію.