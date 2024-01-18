Боец "Азова" с позывным Оса рассказал, как получил тяжелое ранение
Боец полка "Азов", двадцатиоднолетний боевой медик "Оса" рассказал подробности своего ранения. Сам парень отмечает, что выжил только благодаря фарту.
Об этом говорится на YouTube-канале полка.
Как "Оса" получил ранение
По словам бойца, в момент ранения его позвали на совещание. Когда он вышел из блиндажа, он успел пройти всего четыре метра, как в метре от него его чуть не накрыл миномет.
"Я выхожу из блиндажа, поднимаюсь, прохожу метра три-четыре, и тут в метре от бруствера, разрывается 82 мина, и поцарапала меня по лицу. В госпитале достали два очень маленьких обломка, а основной большой обломок, разрезавший кожу, пролетел мимо меня", — говорит он.
Последствия легкого ранения, как шутит парень, он вовремя предотвратил — заклеил рану, и поехал на эвакуацию. В госпитале оказалось, что обломок мины оставил ему маленький, но глубокий порез. Говорит, что когда лежал в госпитале, вполне реально думал, что если бы получилось не так, то умер.
"С меня каска слетела: она не была застегнута, я просто как из блиндажа вышел, надел ее, и ушел, потому что на совещание надо было. То есть, возможность умереть тогда была. Не знаю как, но фарта мне пока достаточно. А дальше будет видно, может он в какой-то момент закончится", — рассказывает "Оса".
Напомним, что 12 бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет бухгалтера. Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.
В то же время начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич сказал, что Новый 2024 год не дает предпосылок считать, что война закончится. Наблюдается, что Россия желает начать новое наступление и втянуть в войну белорусскую армию.
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