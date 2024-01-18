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Боец "Азова" с позывным Оса рассказал, как получил тяжелое ранение

18 января 2024 17:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Боец "Азова" с позывным Оса рассказал, как получил тяжелое ранение
Боец полка "Азов" с позывным "Оса". Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Боец полка "Азов", двадцатиоднолетний боевой медик "Оса" рассказал подробности своего ранения. Сам парень отмечает, что выжил только благодаря фарту.

Об этом говорится на YouTube-канале полка.

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По словам бойца, в момент ранения его позвали на совещание. Когда он вышел из блиндажа, он успел пройти всего четыре метра, как в метре от него его чуть не накрыл миномет.

"Я выхожу из блиндажа, поднимаюсь, прохожу метра три-четыре, и тут в метре от бруствера, разрывается 82 мина, и поцарапала меня по лицу. В госпитале достали два очень маленьких обломка, а основной большой обломок, разрезавший кожу, пролетел мимо меня", — говорит он.

Последствия легкого ранения, как шутит парень, он вовремя предотвратил — заклеил рану, и поехал на эвакуацию. В госпитале оказалось, что обломок мины оставил ему маленький, но глубокий порез. Говорит, что когда лежал в госпитале, вполне реально думал, что если бы получилось не так, то умер.

"С меня каска слетела: она не была застегнута, я просто как из блиндажа вышел, надел ее, и ушел, потому что на совещание надо было. То есть, возможность умереть тогда была. Не знаю как, но фарта мне пока достаточно. А дальше будет видно, может он в какой-то момент закончится", — рассказывает "Оса".

Напомним, что 12 бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет бухгалтера. Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.

В то же время начальник штаба полка "Азов" майор Богдан Кротевич сказал, что Новый 2024 год не дает предпосылок считать, что война закончится. Наблюдается, что Россия желает начать новое наступление и втянуть в войну белорусскую армию.

Украина
полк "Азов"
война в Украине
военный медик
ранение

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