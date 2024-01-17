Боєць Азова розповів, як він потрапив на війну

Боєць полку "Азов". Фото: скриншот

Боєць полку "Азова", 21-річний бойовий медик "Оса" розповів, як він потрапив на війну. За його словами, спочатку він прийшов у місцеву територіальну оборону, але там він був лише місяць як волонтер.

Про це медик розповів у фільмі, який опублікований на YouTube-каналі полку "Азов".

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"Мене не могли оформити, бо мені було лише 18 років, коли я прийшов до них. Я майже щодня ходив до військового і казав, щоб мені дали зброю, бо в разі чого мені що в них шприцами кидатися", — згадує боєць "Азова".

Після цього він попрощався і сказав військовому, що коли його зможуть призвати, то у них є його номер.

"У результаті я вже місяці чотири був у Донецькій області. Виїхав туди, де є зв'язок і ввімкнув телефон. І мене набрала мама і сказала, що хлопцеві вже чотири повістки прийшло до сільради. І мовляв, якщо ти після четвертої не з'явишся у військкомат, то будуть суди. Так я і почав службу", — каже медик "Оса".

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