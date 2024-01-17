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Боєць Азова розповів, як він потрапив на війну

17 січня 2024 17:09
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Боєць Азова розповів, як він потрапив на війну
Боєць полку "Азов". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Боєць полку "Азова", 21-річний бойовий медик "Оса" розповів, як він потрапив на війну. За його словами, спочатку він прийшов у місцеву територіальну оборону, але там він був лише місяць як волонтер.

Про це медик розповів у фільмі, який опублікований на YouTube-каналі полку "Азов".

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"Мене не могли оформити, бо мені було лише 18 років, коли я прийшов до них. Я майже щодня ходив до військового і казав, щоб мені дали зброю, бо в разі чого мені що в них шприцами кидатися", — згадує боєць "Азова".

Після цього він попрощався і сказав військовому, що коли його зможуть призвати, то у них є його номер.

"У результаті я вже місяці чотири був у Донецькій області. Виїхав туди, де є зв'язок і ввімкнув телефон. І мене набрала мама і сказала, що хлопцеві вже чотири повістки прийшло до сільради. І мовляв, якщо ти після четвертої не з'явишся у військкомат, то будуть суди. Так я і почав службу", — каже медик "Оса".

Нагадаємо, що автоелектрика шукає 12 бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

Також ми писали, що бухгалтера шукає 12 бригад спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

ЗСУ
військові
Азовсталь
полк "Азов"
війна в Україні

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