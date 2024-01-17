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Боец Азова рассказал, как он попал на войну

17 января 2024 17:09
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Боец Азова рассказал, как он попал на войну
Боец полка "Азов". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Боец  полка "Азова", 21-летний боевой медик "Оса" рассказал, как он попал на войну. По его словам, сначала он пришел в местную территориальную оборону, но там он был всего месяц, как волонтер.

Об этом медик рассказал в фильме, опубликованном на YouTube-канале полка "Азов".

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"Меня не могли оформить, потому что мне было только 18 лет, когда я пришел к ним. Я почти каждый день ходил к военкому и говорил, чтобы мне дали оружие, бо в случае чего, мне что в них шприцами бросаться", — вспоминает боев "Азова".

После этого, он попрощался и сказал военкому, что когда его смогут призвать, то у них есть его номер.

"В итоге я уже месяца четыре был в Донецкой области. Выехал туда, где есть связь и включил телефон. И меня набрала мама и сказала, что парню уже четыре повестки пришло в сельсовет. И мол, если ты после четвертой не явишься в военкомат, то будут суды. Так я и начал службу", — говорит медик "Оса".

Напомним, что автоэлектрика ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.

Также мы писали, что бухгалтера ищет 12 бригада специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.

ВСУ
военные
Азовсталь
полк "Азов"
война в Украине

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