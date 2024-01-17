Боец Азова рассказал, как он попал на войну

Боец полка "Азов". Фото: скриншот

Боец полка "Азова", 21-летний боевой медик "Оса" рассказал, как он попал на войну. По его словам, сначала он пришел в местную территориальную оборону, но там он был всего месяц, как волонтер.

Об этом медик рассказал в фильме, опубликованном на YouTube-канале полка "Азов".

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"Меня не могли оформить, потому что мне было только 18 лет, когда я пришел к ним. Я почти каждый день ходил к военкому и говорил, чтобы мне дали оружие, бо в случае чего, мне что в них шприцами бросаться", — вспоминает боев "Азова".

После этого, он попрощался и сказал военкому, что когда его смогут призвать, то у них есть его номер.

"В итоге я уже месяца четыре был в Донецкой области. Выехал туда, где есть связь и включил телефон. И меня набрала мама и сказала, что парню уже четыре повестки пришло в сельсовет. И мол, если ты после четвертой не явишься в военкомат, то будут суды. Так я и начал службу", — говорит медик "Оса".

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