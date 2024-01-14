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В "Азові" шукають бухгалтера — скільки платять та які вимоги

14 січня 2024 04:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В "Азові" шукають бухгалтера — скільки платять та які вимоги
Танкісти полку "Азов". Фото: бригада "Азов"
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Бухгалтера шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

Про це йдеться у вакансії на Work.ua.

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Обов’язки:

  • складання юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних інструкцій (доручень);
  • складання меморіальних ордерів;
  • участь у проведенні інвентаризації;
  • складання актів звірок.

Вимоги:

  • освіта вища (за фінансовим напрямком);
  • перевага в працевлаштуванні співробітникам ДКСУ;
  • бажано досвід роботи бухгалтером та знання бухгалтерських програм;
  • впевнене користування ПК та оргтехнікою.

Умови:

  • офіційне працевлаштування (повний соціальний пакет);
  • грошове забезпечення військовослужбовців бухгалтерів 26 000 грн (офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом).

Нагадаємо, у 12-й бригаді спеціального призначення НГУ "Азов" з'явилася вакансія пожежного з оплатою від 25 до 125 тис. грн. Серед оновних вимог — мати досвід роботи в відповідній галузі.

полк "Азов"
мобілізація
вакансії
роботи

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