В "Азові" шукають бухгалтера — скільки платять та які вимоги

Танкісти полку "Азов". Фото: бригада "Азов"

Бухгалтера шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

Про це йдеться у вакансії на Work.ua.

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Обов’язки:

складання юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних інструкцій (доручень);

складання меморіальних ордерів;

участь у проведенні інвентаризації;

складання актів звірок.

Вимоги:

освіта вища (за фінансовим напрямком);

перевага в працевлаштуванні співробітникам ДКСУ;

бажано досвід роботи бухгалтером та знання бухгалтерських програм;

впевнене користування ПК та оргтехнікою.

Умови:

офіційне працевлаштування (повний соціальний пакет);

грошове забезпечення військовослужбовців бухгалтерів 26 000 грн (офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом).

Нагадаємо, у 12-й бригаді спеціального призначення НГУ "Азов" з'явилася вакансія пожежного з оплатою від 25 до 125 тис. грн. Серед оновних вимог — мати досвід роботи в відповідній галузі.