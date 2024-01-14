В "Азові" шукають бухгалтера — скільки платять та які вимоги
14 січня 2024 04:35
Танкісти полку "Азов". Фото: бригада "Азов"
Бухгалтера шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.
Про це йдеться у вакансії на Work.ua.
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Обов’язки:
- складання юридичних, фінансових зобов’язань, платіжних інструкцій (доручень);
- складання меморіальних ордерів;
- участь у проведенні інвентаризації;
- складання актів звірок.
Вимоги:
- освіта вища (за фінансовим напрямком);
- перевага в працевлаштуванні співробітникам ДКСУ;
- бажано досвід роботи бухгалтером та знання бухгалтерських програм;
- впевнене користування ПК та оргтехнікою.
Умови:
- офіційне працевлаштування (повний соціальний пакет);
- грошове забезпечення військовослужбовців бухгалтерів 26 000 грн (офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом).
Нагадаємо, у 12-й бригаді спеціального призначення НГУ "Азов" з'явилася вакансія пожежного з оплатою від 25 до 125 тис. грн. Серед оновних вимог — мати досвід роботи в відповідній галузі.
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