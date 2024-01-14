В "Азове" ищут бухгалтера — сколько платят и какие требования
14 января 2024 04:35
Танкисты полка "Азов". Фото: бригада "Азов"
Бухгалтера ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов ". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.
Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.
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Обязанности:
- составление юридических, финансовых обязательств, платежных инструкций (поручений);
- составление мемориальных ордеров;
- участие в проведении инвентаризации;
- составление актов сверок.
Требования:
- образование высшее (по финансовому направлению);
- преимущество в трудоустройстве сотрудникам ГКСУ;
- желательно опыт работы бухгалтером и знание бухгалтерских программ;
- уверенное пользование ПК и оргтехникой.
Условия:
- официальное трудоустройство (полный социальный пакет);
- денежное довольствие военнослужащих бухгалтеров 26 000 грн (официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту).
Напомним, в 12 бригаде специального назначения НГУ "Азов" появилась вакансия пожарного с оплатой от 25 до 125 тыс. грн. Среди новых требований — опыт работы в соответствующей отрасли.
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