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В "Азове" ищут бухгалтера — сколько платят и какие требования

14 января 2024 04:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В "Азове" ищут бухгалтера — сколько платят и какие требования
Танкисты полка "Азов". Фото: бригада "Азов"
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Бухгалтера ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов ". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.

Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.

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Обязанности:

  • составление юридических, финансовых обязательств, платежных инструкций (поручений);
  • составление мемориальных ордеров;
  • участие в проведении инвентаризации;
  • составление актов сверок.

Требования:

  • образование высшее (по финансовому направлению);
  • преимущество в трудоустройстве сотрудникам ГКСУ;
  • желательно опыт работы бухгалтером и знание бухгалтерских программ;
  • уверенное пользование ПК и оргтехникой.

Условия:

  • официальное трудоустройство (полный социальный пакет);
  • денежное довольствие военнослужащих бухгалтеров 26 000 грн (официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту).

Напомним, в 12 бригаде специального назначения НГУ "Азов" появилась вакансия пожарного с оплатой от 25 до 125 тыс. грн. Среди новых требований — опыт работы в соответствующей отрасли.

полк "Азов"
мобилизация
вакансии
роботы

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