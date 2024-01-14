В "Азове" ищут бухгалтера — сколько платят и какие требования

Танкисты полка "Азов". Фото: бригада "Азов"

Бухгалтера ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов ". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.

Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.

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Обязанности:

составление юридических, финансовых обязательств, платежных инструкций (поручений);

составление мемориальных ордеров;

участие в проведении инвентаризации;

составление актов сверок.

Требования:

образование высшее (по финансовому направлению);

преимущество в трудоустройстве сотрудникам ГКСУ;

желательно опыт работы бухгалтером и знание бухгалтерских программ;

уверенное пользование ПК и оргтехникой.

Условия:

официальное трудоустройство (полный социальный пакет);

денежное довольствие военнослужащих бухгалтеров 26 000 грн (официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту).

Напомним, в 12 бригаде специального назначения НГУ "Азов" появилась вакансия пожарного с оплатой от 25 до 125 тыс. грн. Среди новых требований — опыт работы в соответствующей отрасли.