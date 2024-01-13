"Азову" потрібен пожежний — скільки платять та які вимоги

Військові полку "Азов" на передовій. Фото: azow.pro

У 12-й бригаді спеціального призначення НГУ "Азов" з'явилася вакансія пожежного з оплатою від 25 до 125 тис. грн. Серед оновних вимог — мати досвід роботи в відповідній галузі.

Про це йдеться на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот повідомлення з сайту з пошуку роботи Work.ua

Серед обов'язків пожежника в бригаді "Азов" такі:

ліквідація надзвичайних ситуацій та пожеж в зоні відповідальності;

забезпечення пожежної безпеки;

виконання планових перевірок обладнання та пожежних систем;

контроль за дотриманням протипожежних норм та правил;

організація пожежної евакуації у разі виникнення пожежі.

Також полк вказав перелік вимог до кандидата:

громадянство України;

обов’язково досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж;

знання протипожежних норм та правил;

вміння оперативно реагувати на надзвичайні ситуації;

відповідальність та організованість;

готовність до роботи в зоні бойових дій;

відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;

хороший стан здоров’я та фізичної підготовки.

Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до завершення воєнного стану або підписання контракту, відповідну до стандартів ЗСУ оплату та доплату за можливе виконання обов'язків у зоні бойових дій в розмірі 3300 грн/день, а також змогу перевестися з інших підрозділів.

Нагадаємо, що також полк "Азов" потребує анестезіолога. Серед основних обов'язків — надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади та супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів.