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"Азову" потрібен пожежний — скільки платять та які вимоги

13 січня 2024 04:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Азову" потрібен пожежний — скільки платять та які вимоги
Військові полку "Азов" на передовій. Фото: azow.pro
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У 12-й бригаді спеціального призначення НГУ "Азов" з'явилася вакансія пожежного з оплатою від 25 до 125 тис. грн. Серед оновних вимог — мати досвід роботи в відповідній галузі.

Про це йдеться на сайті з пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот повідомлення з сайту з пошуку роботи Work.ua
Скриншот повідомлення з сайту з пошуку роботи Work.ua

Серед обов'язків пожежника в бригаді "Азов" такі:

  • ліквідація надзвичайних ситуацій та пожеж в зоні відповідальності;
  • забезпечення пожежної безпеки;
  • виконання планових перевірок обладнання та пожежних систем;
  • контроль за дотриманням протипожежних норм та правил;
  • організація пожежної евакуації у разі виникнення пожежі.

Також полк вказав перелік вимог до кандидата:

  • громадянство України;
  • обов’язково досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж;
  • знання протипожежних норм та правил;
  • вміння оперативно реагувати на надзвичайні ситуації;
  • відповідальність та організованість;
  • готовність до роботи в зоні бойових дій;
  • відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;
  • хороший стан здоров’я та фізичної підготовки.

Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до завершення воєнного стану або підписання контракту, відповідну до стандартів ЗСУ оплату та доплату за можливе виконання обов'язків у зоні бойових дій в розмірі 3300 грн/день, а також змогу перевестися з інших підрозділів. 

Нагадаємо, що також полк "Азов" потребує анестезіолога. Серед основних обов'язків — надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади та супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів.

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