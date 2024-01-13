"Азову" потрібен пожежний — скільки платять та які вимоги
У 12-й бригаді спеціального призначення НГУ "Азов" з'явилася вакансія пожежного з оплатою від 25 до 125 тис. грн. Серед оновних вимог — мати досвід роботи в відповідній галузі.
Про це йдеться на сайті з пошуку роботи Work.ua.
Вакансія Пожежний в "Азов"
Серед обов'язків пожежника в бригаді "Азов" такі:
- ліквідація надзвичайних ситуацій та пожеж в зоні відповідальності;
- забезпечення пожежної безпеки;
- виконання планових перевірок обладнання та пожежних систем;
- контроль за дотриманням протипожежних норм та правил;
- організація пожежної евакуації у разі виникнення пожежі.
Також полк вказав перелік вимог до кандидата:
- громадянство України;
- обов’язково досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж;
- знання протипожежних норм та правил;
- вміння оперативно реагувати на надзвичайні ситуації;
- відповідальність та організованість;
- готовність до роботи в зоні бойових дій;
- відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення;
- хороший стан здоров’я та фізичної підготовки.
Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до завершення воєнного стану або підписання контракту, відповідну до стандартів ЗСУ оплату та доплату за можливе виконання обов'язків у зоні бойових дій в розмірі 3300 грн/день, а також змогу перевестися з інших підрозділів.
Нагадаємо, що також полк "Азов" потребує анестезіолога. Серед основних обов'язків — надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади та супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів.
Читайте Новини.LIVE!