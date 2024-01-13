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"Азову" нужен пожарный — сколько платят и какие требования

13 января 2024 04:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Азову" нужен пожарный — сколько платят и какие требования
Военные полка "Азов" на передовой. Фото: azow.pro
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В 12-й бригаде специального назначения НГУ "Азов" появилась вакансия пожарного с оплатой от 25 до 125 тыс. грн. Среди новых требований — опыт работы в соответствующей отрасли.

Об этом говорится на сайте по поиску работы Work.ua.

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Скриншот сообщения с сайта по поиску работы Work.ua
Скриншот сообщения с сайта по поиску работы Work.ua

Среди обязанностей пожарного в бригаде "Азов" такие:

  • ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров в зоне ответственности;
  • обеспечение пожарной безопасности;
  • выполнение плановых проверок оборудования и пожарных систем;
  • контроль соблюдения противопожарных норм и правил;
  • организация пожарной эвакуации при возникновении пожара.

Также полк указал перечень требований к кандидату:

  • гражданство Украины;
  • обязательно опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров;
  • знание противопожарных норм и правил;
  • умение оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации;
  • ответственность и организованность;
  • готовность к работе в зоне боевых действий;
  • отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения;
  • хорошее состояние здоровья и физической подготовки.

В свою очередь "Азов" предлагает официальную мобилизацию до завершения военного положения или подписание контракта, соответствующую стандартам ВСУ оплату и доплату за возможное исполнение обязанностей в зоне боевых действий в размере 3300 грн/день, а также возможность перевестись из других подразделений.

Напомним, что также полк "Азов" нуждается в анестезиологе. Среди основных обязанностей — предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады и сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения.

работа
деньги
полк "Азов"
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