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"Азов" шукає анестезіолога — що пропонують

11 січня 2024 03:57
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
"Азов" шукає анестезіолога — що пропонують - вакансії Азов - робота в армії
Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Легендарні азовці шукають на роботу анестезіолога. Серед основних обов'язків — надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади та
супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів. Бригада пропонує у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.

Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.

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Зазначається, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає фахівців у батальйони та інші підрозділи. Робота передбачає повну зайнятість, організацію "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту та періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.

Також доведеться час від часу чергувати на реанімаційному транспорті медичної роти, а ще — збирати та обробляти санітарні дані.

Вимоги та умови роботи в "Азові"

  • вища медична освіта;
  • досвід роботи за спеціальністю;
  • готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Щодо умов, то це — офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом.

Також є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає також бухгалтера. Вже відомо, яку зарплату може отримувати робітник.

робота
військовий призов
полк "Азов"
мобілізація
війна в Україні

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