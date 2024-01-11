"Азов" шукає анестезіолога — що пропонують - вакансії Азов - робота в армії

"Азов" шукає анестезіолога — що пропонують
Легендарні азовці шукають на роботу анестезіолога. Серед основних обов'язків — надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади та
супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів. Бригада пропонує у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.
Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.
Вакансія Анестезіолог в "Азові"
Зазначається, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає фахівців у батальйони та інші підрозділи. Робота передбачає повну зайнятість, організацію "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту та періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.
Також доведеться час від часу чергувати на реанімаційному транспорті медичної роти, а ще — збирати та обробляти санітарні дані.
Вимоги та умови роботи в "Азові"
- вища медична освіта;
- досвід роботи за спеціальністю;
- готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
- готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.
Щодо умов, то це — офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом.
Також є можливість переведення чинних військовослужбовців.
Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає також бухгалтера. Вже відомо, яку зарплату може отримувати робітник.
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