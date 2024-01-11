"Азов" шукає анестезіолога — що пропонують - вакансії Азов - робота в армії

Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Легендарні азовці шукають на роботу анестезіолога. Серед основних обов'язків — надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади та

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів. Бригада пропонує у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.

Про це йдеться на платформі з пошуку роботи Work.ua.

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Зазначається, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає фахівців у батальйони та інші підрозділи. Робота передбачає повну зайнятість, організацію "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту та періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.

Також доведеться час від часу чергувати на реанімаційному транспорті медичної роти, а ще — збирати та обробляти санітарні дані.

Вимоги та умови роботи в "Азові"

вища медична освіта;

досвід роботи за спеціальністю;

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади.

Щодо умов, то це — офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом.

Також є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" шукає також бухгалтера. Вже відомо, яку зарплату може отримувати робітник.