В Азові шукають бухгалтера розрахункової групи — що пропонують - вакансії Азов - робота в Україні

В Азові шукають бухгалтера розрахункової групи — що пропонують
6 січня 2024 04:00
Бійці полку "Азов" віддають присягу. Фото: Азов
Бухгалтера розрахункової групи шукає легендарна 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Працівник зможе отримувати 26 000 грн заробітної плати.
Про це йдеться у вакансії на Work.ua.
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Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців у галузі економіки.
Вимоги
- освіта вища (за фінансовим напрямком);
- бажано досвід роботи бухгалтером та знання бухгалтерських програм;
- впевнене користування ПК та оргтехнікою.
Обов’язки
- нараховувати грошове забезпечення військовослужбовцям;
- надання довідок щодо нарахованого грошового забезпечення.
Що пропонують
- офіційне працевлаштування (повний соціальний пакет);
- грошове забезпечення військовослужбовців бухгалтерів 26 000 грн (офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом).
Нагадаємо, пожежника-водія шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3 300 грн на день.
Також ми писали, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу.
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