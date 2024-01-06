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В Азові шукають бухгалтера розрахункової групи — що пропонують

6 січня 2024 04:00
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
В Азові шукають бухгалтера розрахункової групи — що пропонують - вакансії Азов - робота в Україні
Бійці полку "Азов" віддають присягу. Фото: Азов
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Бухгалтера розрахункової групи шукає легендарна 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Працівник зможе отримувати 26 000 грн заробітної плати.

Про це йдеться у вакансії на Work.ua.

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Вакансія бухгалтер облікової групи в "Азов"

Бригада "Азов" НГУ шукає фахівців у галузі економіки.

Вимоги

  • освіта вища (за фінансовим напрямком);
  • бажано досвід роботи бухгалтером та знання бухгалтерських програм;
  • впевнене користування ПК та оргтехнікою.

Обов’язки

  • нараховувати грошове забезпечення військовослужбовцям;
  • надання довідок щодо нарахованого грошового забезпечення.

Що пропонують

  • офіційне працевлаштування (повний соціальний пакет);
  • грошове забезпечення військовослужбовців бухгалтерів 26 000 грн (офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом).

Нагадаємо, пожежника-водія шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3 300 грн на день.

Також ми писали, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу

 

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