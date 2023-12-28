В "Азов" шукають пожежника-водія — які умови та зарплатня - робота в Україні - робота на фронті

Бійці полку "Азов" працюють під час пожежі. Фото: azov.org.ua

Пожежника-водія шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3300 грн на день.

Про це йдеться на сайті Lobby X.

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Серед обов'язків до кандидата на посаду пожежника такі:

експлуатація і обслуговування пожежного автомобіля

підтримання протипожежного стану на території відповідальності

участь в ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій

довезення особового складу до місця виклику

впевнене керування пожежним автомобілем за різних умов на дорогах і за будь-якої погоди, дотримуючись правил дорожнього руху та інструкції з експлуатації пожежного автомобіля

Які вимоги до поженика-водія

громадянство України

досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж

готовність до роботи в зоні бойових дій

відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення

хороший стан здоров’я та фізичної підготовки

Що пропонує "Азов"

мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом

грошове забезпечення згідно зі стандартами, прийнятим в Збройних Силах України

можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира.

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій; нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень/день.

Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу.