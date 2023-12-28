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В "Азов" з'явилась вакансія пожежника-водія — які умови та зарплатня

28 грудня 2023 04:01
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
В "Азов" шукають пожежника-водія — які умови та зарплатня - робота в Україні - робота на фронті
Бійці полку "Азов" працюють під час пожежі. Фото: azov.org.ua
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Пожежника-водія шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3300 грн на день.

Про це йдеться на сайті Lobby X.

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Вакансія пожежника в "Азов"

Серед обов'язків до кандидата на посаду пожежника такі:

  • експлуатація і обслуговування пожежного автомобіля
  • підтримання протипожежного стану на території відповідальності
  • участь в ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій
  • довезення особового складу до місця виклику
  • впевнене керування пожежним автомобілем за різних умов на дорогах і за будь-якої погоди, дотримуючись правил дорожнього руху та інструкції з експлуатації пожежного автомобіля

Які вимоги до поженика-водія

  • громадянство України
  • досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж
  • готовність до роботи в зоні бойових дій
  • відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення
  • хороший стан здоров’я та фізичної підготовки

Що пропонує "Азов"

  • мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами, прийнятим в Збройних Силах України
  • можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира.
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій; нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень/день.

Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу.  

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