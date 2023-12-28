В "Азов" шукають пожежника-водія — які умови та зарплатня - робота в Україні - робота на фронті

В "Азов" з'явилась вакансія пожежника-водія — які умови та зарплатня
28 грудня 2023 04:01
Бійці полку "Азов" працюють під час пожежі. Фото: azov.org.ua
Пожежника-водія шукає 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов". У випадку виконання завдань в зоні бойових дій обіцяють надбавку до зарплатні у розмірі 3300 грн на день.
Про це йдеться на сайті Lobby X.
Читайте також:
Вакансія пожежника в "Азов"
Серед обов'язків до кандидата на посаду пожежника такі:
- експлуатація і обслуговування пожежного автомобіля
- підтримання протипожежного стану на території відповідальності
- участь в ліквідації пожеж та надзвичайних ситуацій
- довезення особового складу до місця виклику
- впевнене керування пожежним автомобілем за різних умов на дорогах і за будь-якої погоди, дотримуючись правил дорожнього руху та інструкції з експлуатації пожежного автомобіля
Які вимоги до поженика-водія
- громадянство України
- досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж
- готовність до роботи в зоні бойових дій
- відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення
- хороший стан здоров’я та фізичної підготовки
Що пропонує "Азов"
- мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом
- грошове забезпечення згідно зі стандартами, прийнятим в Збройних Силах України
- можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира.
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій; нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень/день.
Нагадаємо, 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" також шукає начальника складу.
Читайте Новини.LIVE!