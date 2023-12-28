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В "Азов" появилась вакансия пожарного-водителя - какие условия и зарплата

28 декабря 2023 04:01
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
В "Азов" ищут пожарного-водителя - какие условия и зарплата - работа в Украине - работа на фронте
Бойцы полка "Азов" работают во время пожара. Фото: azov.org.ua
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Пожарного-водителя ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3300 грн в день.

Об этом говорится на сайте Lobby X.

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Среди обязанностей к кандидату на должность пожарного следующие:

  • эксплуатация и обслуживание пожарного автомобиля
  • поддержание противопожарного состояния на территории ответственности
  • участие в ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций
  • довоз личного состава до места вызова
  • уверенное управление пожарным автомобилем при различных условиях на дорогах и в любую погоду, соблюдая правила дорожного движения и инструкции по эксплуатации пожарного автомобиля

Какие требования к пожарному-водителю

  • гражданство Украины
  • опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров
  • готовность к работе в зоне боевых действий
  • отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения
  • хорошее состояние здоровья и физической подготовки

Что предлагает "Азов"

  • мобилизация до конца военного положения или служба по контракту
  • денежное довольствие согласно стандартам, принятым в Вооруженных Силах Украины
  • возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира.
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий; будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен/день.

Напомним, 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.

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