В "Азов" ищут пожарного-водителя - какие условия и зарплата - работа в Украине - работа на фронте

В "Азов" появилась вакансия пожарного-водителя - какие условия и зарплата
28 декабря 2023 04:01
Бойцы полка "Азов" работают во время пожара. Фото: azov.org.ua
Пожарного-водителя ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3300 грн в день.
Об этом говорится на сайте Lobby X.
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Среди обязанностей к кандидату на должность пожарного следующие:
- эксплуатация и обслуживание пожарного автомобиля
- поддержание противопожарного состояния на территории ответственности
- участие в ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций
- довоз личного состава до места вызова
- уверенное управление пожарным автомобилем при различных условиях на дорогах и в любую погоду, соблюдая правила дорожного движения и инструкции по эксплуатации пожарного автомобиля
Какие требования к пожарному-водителю
- гражданство Украины
- опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров
- готовность к работе в зоне боевых действий
- отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения
- хорошее состояние здоровья и физической подготовки
Что предлагает "Азов"
- мобилизация до конца военного положения или служба по контракту
- денежное довольствие согласно стандартам, принятым в Вооруженных Силах Украины
- возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира.
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий; будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен/день.
Напомним, 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.
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