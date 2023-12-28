В "Азов" ищут пожарного-водителя - какие условия и зарплата - работа в Украине - работа на фронте

Бойцы полка "Азов" работают во время пожара. Фото: azov.org.ua

Пожарного-водителя ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3300 грн в день.

Об этом говорится на сайте Lobby X.

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Среди обязанностей к кандидату на должность пожарного следующие:

эксплуатация и обслуживание пожарного автомобиля

поддержание противопожарного состояния на территории ответственности

участие в ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций

довоз личного состава до места вызова

уверенное управление пожарным автомобилем при различных условиях на дорогах и в любую погоду, соблюдая правила дорожного движения и инструкции по эксплуатации пожарного автомобиля

Какие требования к пожарному-водителю

гражданство Украины

опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров

готовность к работе в зоне боевых действий

отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения

хорошее состояние здоровья и физической подготовки

Что предлагает "Азов"

мобилизация до конца военного положения или служба по контракту

денежное довольствие согласно стандартам, принятым в Вооруженных Силах Украины

возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира.

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий; будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен/день.

Напомним, 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.