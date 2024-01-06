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В Азове ищут бухгалтера расчетной группы — что предлагают

6 января 2024 04:00
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
В Азове ищут бухгалтера расчетной группы, которые предлагают - вакансии Азов - работа в Украине
Бойцы полка "Азов" приносят присягу. Фото: Азов
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Бухгалтера расчетной группы ищет легендарная 12-ая бригада специального назначения НГУ "Азов". Работник сможет получать 26000 грн заработной платы.

Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.

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Вакансия бухгалтер учетной группы в "Азов"

Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в области экономики.

Требования

  • образование высшее (по финансовому направлению);
  • желательно опыт работы бухгалтером и знание бухгалтерских программ;
  • уверенное пользование ПК и оргтехникой.

Обязанности

  • начислять денежное довольствие военнослужащим;
  • предоставление справок по начисленному денежному обеспечению.

Что предлагают

  • официальное трудоустройство (полный социальный пакет);
  • денежное довольствие военнослужащих бухгалтеров 26 000 грн (официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту).

Напомним, пожарного-водителя ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3300 грн в день.

Также мы писали, что 12 бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.

 

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