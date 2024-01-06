В Азове ищут бухгалтера расчетной группы, которые предлагают - вакансии Азов - работа в Украине

В Азове ищут бухгалтера расчетной группы — что предлагают
6 января 2024 04:00
Бойцы полка "Азов" приносят присягу. Фото: Азов
Бухгалтера расчетной группы ищет легендарная 12-ая бригада специального назначения НГУ "Азов". Работник сможет получать 26000 грн заработной платы.
Об этом идет речь в вакансии на Work.ua.
Читайте также:
Вакансия бухгалтер учетной группы в "Азов"
Бригада "Азов" НГУ ищет специалистов в области экономики.
Требования
- образование высшее (по финансовому направлению);
- желательно опыт работы бухгалтером и знание бухгалтерских программ;
- уверенное пользование ПК и оргтехникой.
Обязанности
- начислять денежное довольствие военнослужащим;
- предоставление справок по начисленному денежному обеспечению.
Что предлагают
- официальное трудоустройство (полный социальный пакет);
- денежное довольствие военнослужащих бухгалтеров 26 000 грн (официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту).
Напомним, пожарного-водителя ищет 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов". В случае выполнения задач в зоне боевых действий обещают прибавку к зарплате в размере 3300 грн в день.
Также мы писали, что 12 бригада специального назначения НГУ "Азов" также ищет начальника состава.
Читайте Новини.LIVE!