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"Азов" ищет анестезиолога — что предлагают

11 января 2024 03:57
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
"Азов" ищет анестезиолога - предлагают - вакансии Азов - работа в армии
Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Легендарные азовцы ищут на работу анестезиолога. Среди основных обязанностей — предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады и
сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения. Бригада предлагает в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий денежную надбавку в размере 3300 грн/день.

Об этом говорится на платформе по поиску работы Work.ua.

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Отмечается, что 12 бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет специалистов в батальоны и другие подразделения. Работа предусматривает полную занятость, организацию resuscitation team в рамках стабилизационного пункта и периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.

Также придется время от времени дежурить на реанимационном транспорте медицинской роты, а еще собирать и обрабатывать санитарные данные.

Требования и условия работы в "Азове"

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

Что касается условий, то это официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту.

Также есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Напомним, 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет также бухгалтера. Уже известно, какую зарплату может получить рабочий.

работа
военный призыв
полк "Азов"
мобилизация
война в Украине

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