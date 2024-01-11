"Азов" ищет анестезиолога - предлагают - вакансии Азов - работа в армии

Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua

Легендарные азовцы ищут на работу анестезиолога. Среди основных обязанностей — предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады и

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения. Бригада предлагает в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий денежную надбавку в размере 3300 грн/день.

Об этом говорится на платформе по поиску работы Work.ua.

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Отмечается, что 12 бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет специалистов в батальоны и другие подразделения. Работа предусматривает полную занятость, организацию resuscitation team в рамках стабилизационного пункта и периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений.

Также придется время от времени дежурить на реанимационном транспорте медицинской роты, а еще собирать и обрабатывать санитарные данные.

Требования и условия работы в "Азове"

высшее медицинское образование;

опыт работы по специальности;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады.

Что касается условий, то это официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту.

Также есть возможность перевода действующих военнослужащих.

Напомним, 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет также бухгалтера. Уже известно, какую зарплату может получить рабочий.