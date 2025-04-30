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В Азові показали вражаюче знищення окупантів вночі — відео

30 квітня 2025 08:46
Аркадій Пастула - Редактор
Оператори FPV-дронів Азову знищили російських окупантів під Торецьком
Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор

Оператори FPV-дронів батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" показали знищення російських окупантів. Ворог втратив особовий склад на Торецькому напрямку.

Відео опублікувала пресслужба "Азову" у Telegram.

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Знищення окупантів під Торецьком

Російські загарбники посилюють тиск на лінію оборони українських воїнів на Торецькому напрямку. Внаслідок цього екіпажі ударних безпілотників працюють на межі можливостей протягом усієї доби.

"На відео – добірка нічної роботи операторів FPV-дронів батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", — йдеться у повідомленні.

Українські воїни знищили:

  • особовий склад ворога;
  • квадроцикли;
  • мотоцикли;
  • легкові автомобілі;
  • вантажівки;
  • БТР і БМП;
  • танки.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за минулий тиждень воїнам вдалося уразити 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки загарбників.

Раніше у ДПСУ показали, як вдалося врятувати полонених та вивести їх в безпечне місце.

війна Україна Донецька область окупанти 12 бригада "Азов"
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