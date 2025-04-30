Оператори FPV-дронів Азову знищили російських окупантів під Торецьком

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Оператори FPV-дронів батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" показали знищення російських окупантів. Ворог втратив особовий склад на Торецькому напрямку.

Відео опублікувала пресслужба "Азову" у Telegram.

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Російські загарбники посилюють тиск на лінію оборони українських воїнів на Торецькому напрямку. Внаслідок цього екіпажі ударних безпілотників працюють на межі можливостей протягом усієї доби.

"На відео – добірка нічної роботи операторів FPV-дронів батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", — йдеться у повідомленні.

Українські воїни знищили:

особовий склад ворога;

квадроцикли;

мотоцикли;

легкові автомобілі;

вантажівки;

БТР і БМП;

танки.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за минулий тиждень воїнам вдалося уразити 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки загарбників.

Раніше у ДПСУ показали, як вдалося врятувати полонених та вивести їх в безпечне місце.