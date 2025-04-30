Оператори FPV-дронів Азову знищили російських окупантів під Торецьком

В Азові показали вражаюче знищення окупантів вночі — відео
Оператори FPV-дронів батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" показали знищення російських окупантів. Ворог втратив особовий склад на Торецькому напрямку.
Відео опублікувала пресслужба "Азову" у Telegram.
Знищення окупантів під Торецьком
Російські загарбники посилюють тиск на лінію оборони українських воїнів на Торецькому напрямку. Внаслідок цього екіпажі ударних безпілотників працюють на межі можливостей протягом усієї доби.
"На відео – добірка нічної роботи операторів FPV-дронів батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", — йдеться у повідомленні.
Українські воїни знищили:
- особовий склад ворога;
- квадроцикли;
- мотоцикли;
- легкові автомобілі;
- вантажівки;
- БТР і БМП;
- танки.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що за минулий тиждень воїнам вдалося уразити 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки загарбників.
Раніше у ДПСУ показали, як вдалося врятувати полонених та вивести їх в безпечне місце.
Читайте Новини.LIVE!