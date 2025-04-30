Операторы FPV-дронов Азова уничтожили российских оккупантов под Торецком

В Азове показали эффектное уничтожение оккупантов ночью — видео
Операторы FPV-дронов батальона беспилотных систем 12-й бригады специального назначения "Азов" показали уничтожение российских оккупантов. Враг терял личный состав на Торецком направлении.
Видео опубликовала пресс-служба "Азова" в Telegram.
Уничтожение оккупантов под Торецком
Российские захватчики усиливают давление на линию обороны украинских воинов на Торецком направлении. Вследствие этого экипажи ударных беспилотников работают на пределе возможностей в течение всех суток.
"На видео — подборка ночной работы операторов FPV-дронов батальона беспилотных систем 12-й бригады специального назначения "Азов", — говорится в сообщении.
Украинские воины уничтожили:
- личный состав врага;
- квадроциклы;
- мотоциклы;
- легковые автомобили;
- грузовики;
- БТР и БМП;
- танки.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за прошедшую неделю воинам удалось поразить 969 единиц автомобильной и специальной техники захватчиков.
Ранее в ГПСУ показали, как удалось спасти пленных и вывести их в безопасное место.
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