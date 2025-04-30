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В Азове показали эффектное уничтожение оккупантов ночью — видео

30 апреля 2025 08:46
Аркадий Пастула - Редактор
Операторы FPV-дронов Азова уничтожили российских оккупантов под Торецком
Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор

Операторы FPV-дронов батальона беспилотных систем 12-й бригады специального назначения "Азов" показали уничтожение российских оккупантов. Враг терял личный состав на Торецком направлении.

Видео опубликовала пресс-служба "Азова" в Telegram.

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Российские захватчики усиливают давление на линию обороны украинских воинов на Торецком направлении. Вследствие этого экипажи ударных беспилотников работают на пределе возможностей в течение всех суток.

"На видео — подборка ночной работы операторов FPV-дронов батальона беспилотных систем 12-й бригады специального назначения "Азов", — говорится в сообщении.

Украинские воины уничтожили:

  • личный состав врага;
  • квадроциклы;
  • мотоциклы;
  • легковые автомобили;
  • грузовики;
  • БТР и БМП;
  • танки.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за прошедшую неделю воинам удалось поразить 969 единиц автомобильной и специальной техники захватчиков.

Ранее в ГПСУ показали, как удалось спасти пленных и вывести их в безопасное место.

война Украина Донецкая область оккупанты 12 бригада "Азов"
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