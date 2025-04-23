Україна вдосконалила дрони — ефектне відео від Сирського

Удар по російських окупантах. Фото: скриншот

Україна продовжує посилювати технологічну складову Збройних сил. Зокрема, дрони стали стійкішими до радіоелектронної боротьби (РЕБ) російських окупантів.

Відео ефектної роботи дронів показав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram у середу, 23 квітня.

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"Наші дрони стають стійкішими до РЕБ ворога, здатні бачити противника і вдень, і вночі — як у відкритому полі, так і в різних укриттях", — розповів Сирський.

Дрони допомагають українським захисникам ефективніше знищувати російських окупантів. Сирський наголосив, що агресор повинен зрозуміти, що йому не місце на українській землі.

Нагадаємо, на Донеччині українські воїни взяли в полон африканського найманця, який хотів заробити на війні.

А 19 квітня українські захисники вдарили по обʼєкту в Росії, з якого окупанти запускали ударні безпілотники.