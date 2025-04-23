Українські бійці взяли в полон африканського найманця у Торецьку — деталі

Африканський найменець, який воював за Росію. Фото: скриншот

У Торецьку Донецької області українські воїни взяли в полон африканського найманця. Він воював на боці російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба 49-ї ОШБ "Карпатська Січ" у Facebook у середу, 23 квітня.

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"Екзотичний" окупант у полоні

"Бійці 49 ОШБ "Карпатська Січ" взяли в полон екзотичного окупанта — африканського найманця, який приїхав воювати за Росію", — йдеться у повідомленні.

Африканський найманець розповів, що навчався в Росії два роки, а потім знайшов окупанта, який "заробляв", воюючи в Україні.

Африканський найманець. Фото: скриншот

"При огляді полоненого були знайдені карти російського банку. За його словами, він був як емігрант, хотів емігрувати далі за кордон, в Німеччину. Йому сказали, щоб він пішов на лінію бойового зіткнення заробити гроші, а тоді переїде далі", — каже один з військових.

Російські окупанти говорили африканському найманцю, що з України потрапити до Європи легко.

"Коли дрон подивився на мене, я захотів знайти солдата з України, щоб мені допомогли", — каже найманець.

Під час взяття в полон в нього були незначні поранення лівої ноги. Йому надали допомогу та передали на евакуацію.

Нагадаємо, українські захисники завдали удару по обʼєкту, з якого російські окупанти здійснювали запуск ударних безпілотників.

Раніше у ГУР показали, як російський загарбник на мотоциклі намагався втекти від українського безпілотника.