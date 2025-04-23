Украинские бойцы взяли в плен африканского наемника в Торецке — детали

Африканский наемник, который воевал за Россию. Фото: скриншот

В Торецке Донецкой области украинские воины взяли в плен африканского наемника. Он воевал на стороне российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба 49-й ОШБ "Карпатська Січ" в Facebook в среду, 23 апреля.

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"Экзотический" оккупант в плену

"Бойцы 49 ОШБ "Карпатська Січ" взяли в плен экзотического оккупанта — африканского наемника, который приехал воевать за Россию", — говорится в сообщении.

Африканский наемник рассказал, что учился в России два года, а потом нашел оккупанта, который "зарабатывал", воюя в Украине.

Африканский наемник. Фото: скриншот

"При осмотре пленного были найдены карты российского банка. По его словам, он был как эмигрант, хотел эмигрировать дальше за границу, в Германию. Ему сказали, чтобы он пошел на линию боевого соприкосновения заработать деньги, а тогда переедет дальше", — говорит один из военных.

Российские оккупанты говорили африканскому наемнику, что из Украины попасть в Европу легко.

"Когда дрон посмотрел на меня, я захотел найти солдата из Украины, чтобы мне помогли", — говорит наемник.

Во время взятия в плен у него были незначительные ранения левой ноги. Ему оказали помощь и передали на эвакуацию.

Напомним, украинские защитники нанесли удар по объекту, с которого российские оккупанты осуществляли запуск ударных беспилотников.

Ранее в ГУР показали, как российский захватчик на мотоцикле пытался убежать от украинского беспилотника.