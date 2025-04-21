Росіянин намагався втекли від українського дрона — відео ГУР

Російський окупант намагається на мотоциклі втекти від українського безпілотника. Фото: скриншот з відео ГУР

Українські розвідники показали, як російський окупант намагався на мотоциклі втекти від українського безпілотника. Спроба російського армійця була невдалою — його знищено.

Відповідне відео опублікувала пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у Telegram.

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"Пропащий гонщик ― московит на мотоциклі програв у перегонах FPV майстрам ГУР", — так підписали відео українські розвідники.

Те, як російський армієць намагався втекти на мотоциклі зафільмували майстри FPV спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" у Запорізькій області.

На відео видно, як тікаючи від безпілотника, російський окупант витискав з мотоцикла усю потугу, скаламутив шинами всі калюжі, але не впорався з керуванням, полетів шкереберть і був знищений.

На відео також продемонстровано результати успішної бойової роботи бійців підрозділу "Кабул 9" спільно з групою ГУР МО України "WAR": знищення трьох ворожих броньовиків, радіолокаційної станції "ґармонь-М", автомобільного транспорту та удари по скупченню російської піхоти.

Раніше з'явилося відео, як українські захисники стримали російську колону біля Торецька Донецької області.

Крім того, нещодавно прикордонники РУБпАК "Фенікс" атакували стратегічні цілі росіян — було знищено техніку ворога.