Россиянин пытался сбежали от украинского дрона - видео ГУР

Российский оккупант пытается на мотоцикле убежать от украинского беспилотника. Фото: скриншот из видео ГУР

Украинские разведчики показали, как российский оккупант пытался на мотоцикле убежать от украинского беспилотника. Попытка российского армейца была неудачной — он уничтожен.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

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"Пропащий гонщик — московит на мотоцикле проиграл в гонках FPV мастерам ГУР", — так подписали видео украинские разведчики.

То, как российский армеец пытался убежать на мотоцикле сняли мастера FPV спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" в Запорожской области.

На видео видно, как убегая от беспилотника, российский оккупант выжимал из мотоцикла всю мощь, замусорил шинами все лужи, но не справился с управлением, полетел кувырком и был уничтожен.

На видео также продемонстрированы результаты успешной боевой работы бойцов подразделения "Кабул 9" совместно с группой ГУР МО Украины "WAR": уничтожение трех вражеских броневиков, радиолокационной станции "гармонь-М", автомобильного транспорта и удары по скоплению российской пехоты.

Ранее появилось видео, как украинские защитники сдержали российскую колонну возле Торецка Донецкой области.

Кроме того, недавно пограничники РУБпАК "Феникс" атаковали стратегические цели россиян — была уничтожена техника врага.